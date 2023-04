Ratas otsustas kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel

Keskerakonna esimees Jüri Ratas teatas, et kandideerib järgmisel aastal toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel.

"Kindlasti ma lähen kandideerima ja olen erakonnale abiks selles osas. Kui te küsite, kas ma võtan seda asja tõsiselt, siis vastus on jah," ütles Ratas ERR-ile.

Ratase sõnul ei ole erakond veel arutanud, kellest võiks saada Keskerakonna esinumber või kellele erakond kampaaniat ehitab.

"Ei, me ei ole seda arutanud. Kindlasti me lähme tegema nii head tulemust kui vähegi võimalik," ütles Ratas.

Ratase sõnul võib Euroopa Parlamendi valimistest saada rahva protestihääletus tänase valitsuse vastu. "Mulle tundub, et kui Reformierakond seda valitsust edasi nii juhib, siis nendest Euroopa Parlamendi valimistest võib saada ka väga tugev Eesti inimeste hääl, mis ütleb, et sellist valitsust me ei soovi, mis enne valimisi ei rääkinud maksutõusudest ja peale valimisi valetab," rääkis Ratas.

Keskerakonna volikogu otsustas möödunud laupäeval ühe enamhäälega mitte korraldada erakonna erakorralist kongressi, kus oleks valitud ka erakonnale uus juht. See tähendab, et Ratas jätkab Keskerakonna esimehena vähemalt järgmise korralise kongressini, mis toimub 2024. aasta suvel.

ERR-ile teadaolevalt on seni kinnitanud Euroopa Parlamenti kandideerimist ka EKRE aseesimees Jaak Madison.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 2024. aasta maikuus.