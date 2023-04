Riigikogu komisjonid said esimehe

Rahanduskomisjoni 12 liikmest viis on endised rahandusministrid. Komisjoni esimeheks valiti Annely Akkermann. Kirjutamata reegli järgi on komisjoni esimees ja sama valdkonna minister erinevast erakonnast. Nüüd on rahandusminister ja rahanduskomisjoni esimees Reformierakonnast.

"Eelnõud saavad seadusteks suures saalis ja siis loetakse hääled kokku Selles mõttes ma ei näe erilist probleemi selles, et ühest erakonnast on minister ja komisjoni esimees," sõnas Akkermann.

Rahanduskomisjoni liikme Martin Helme (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) sõnul on taval, et minister ja komisjoni esimees on erinevast parteist, ka põhjendus olemas.

"See aitab vältida ühe partei lobitööd seadusandluses ja see aitab vältida ka seda, et koalitsiooni sees mingisuguseid asju teiste teadmata vaikselt läbi viiakse ja avastatakse need kusagil hilisemas faasis. Pandud on seadustesse asju, mis pole koalitsiooniga kokku lepitud," sõnas Helme.

Pärast komisjoni istungit tegid komisjonid valges saalis pilti. Rahanduskomisjon jõudis kohale teistest hiljem. Akkermanni sõnul arutati plaane, sest maksuseaduste muudatused jõuavad riigikokku enne jaanipäeva.

"Rahandusminister on lubanud tuua mitmeid eelnõusid, mis tekitavad palju vaidlusi ja arutelusid komisjonis, sealhulgas eelarvetasakaalu suunas liikumise küsimused," sõnas Akkermann.

"Võib arvata, et enne suve tahetakse mingisugused kõige ebapopulaarsemad otsused siit läbi rammida. Ehk siis tuleb suvi peale ja inimesed unustavad ära. Nii et ma küll ennustan siin mais ja juunis ööistungeid ja väga tuliseid vaidlusi," sõnas Helme.

Eesti 200 fraktsiooni esimees Marek Reinaas, kes oli esimest korda komisjoni istungil, et Riigikogus tuleks aega ratsionaalsemalt kasutada.

"Eks nad omavahel viskasid oma rahandusministrite nalja ja suhteliselt vähe räägiti asjalikku juttu. Ma ise siiralt loodan küll, et tõsist diskussiooni ja tõsist arutelu võiks komisjonis ja riigikogu saalis oluliselt rohkem olla," sõnas Reinaas.

Riigikogus on 11 alatist ja kolm erikomisjoni. Reformierakonnale kuulub kuue, Eesti 200-le nelja ja sotsiaaldemokraatidele kolme komisjoni esimehe koht.

Rahanduskomisjoni esimees on Annely Akkermann ja aseesimees Jaak Aab. Komisjoni kuuluvad Martin Helme, Aivar Kokk, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Jevgeni Ossinovski, Siim Pohlak, Marek Reinaas, Kersti Sarapuu, Aivar Sõerd ja Hendrik Johannes Terras.

Kokku 14 komisjoni

Keskkonnakomisjoni esimees on Tarmo Tamm ja aseesimees Andres Metsoja. Komisjoni kuuluvad Yoko Alender, Mait Klaassen, Hanah Lahe, Tiit Maran, Tõnis Mölder, Pärtel-Peeter Pere ja Evelin Poolamets.

Kultuurikomisjoni esimees on Heljo Pikhof ja aseesimees Tõnis Lukas. Komisjoni kuuluvad Vadim Belobrovtsev, Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Ester Karuse, Liina Kersna, Signe Kivi, Margit Sutrop, Kadri Tali ja Tanel Tein.

Maaelukomisjoni esimees on Urmas Kruuse ja aseesimees Rene Kokk. Komisjoni kuuluvad Arvo Aller, Aleksei Jevgrafov, Juku-Kalle Raid, Maido Ruusmann ja Andrus Seeme.

Majanduskomisjoni esimees on Priit Lomp ja aseesimees Lauri Laats. Komisjoni kuuluvad Rain Epler, Mario Kadastik, Siim Kallas, Erkki Keldo, Mart Maastik, Andres Sutt ja Toomas Uibo.

Põhiseaduskomisjoni esimees on Igor Taro ja aseesimees Jaak Valge. Komisjoni kuuluvad Anti Allas, Ants Frosch, Andrei Korobeinik, Katrin Kuusemäe, Helir-Valdor Seeder, Pipi-Liis Siemann, Timo Suslov, Urve Tiidus ja Aleksandr Tšaplõgin.

Rahanduskomisjoni esimees on Annely Akkermann ja aseesimees Jaak Aab. Komisjoni kuuluvad Martin Helme, Aivar Kokk, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Jevgeni Ossinovski, Siim Pohlak, Marek Reinaas, Kersti Sarapuu, Aivar Sõerd ja Hendrik Johannes Terras.

Riigikaitsekomisjoni esimees on Kalev Stoicescu ja aseesimees Leo Kunnas. Komisjoni kuuluvad Enn Eesmaa, Raimond Kaljulaid, Meelis Kiili, Ants Laaneots, Alar Laneman, Priit Sibul, Peeter Tali ja Kristo Enn Vaga.

Sotsiaalkomisjoni esimees on Õnne Pillak ja aseesimees Riina Solman. Komisjoni kuuluvad Kalle Grünthal, Andre Hanimägi, Karmen Joller, Tanel Kiik, Helmen Kütt, Irja Lutsar, Eero Merilind ja Kristina Šmigun-Vähi.

Väliskomisjoni esimees on Marko Mihkelson ja aseesimees Henn Põlluaas. Komisjoni kuuluvad Maria Jufereva-Skuratovski, Eerik-Niiles Kross, Johanna-Maria Lehtme, Anti Poolamets, Reili Rand, Urmas Reinsalu ja Luisa Rõivas.

Õiguskomisjoni esimees on Eduard Odinets ja aseesimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart. Komisjoni kuuluvad Anti Haugas, Jaanus Karilaid, Kert Kingo, Liisa-Ly Pakosta, Mati Raidma, Valdo Randpere, Vilja Toomast ja Varro Vooglaid.

Riigikogus on 11 alatist ja kolm erikomisjoni. Reformierakonnale kuulub kuue, Eesti 200-le nelja ja sotsiaaldemokraatidele kolme komisjoni esimehe koht.