Venemaa eemaldas ajalooõpikust viited Kiievile

Mediazona kirjutas, et Venemaa on ühest enda õpikust eemaldanud viited Kiievile. Nii Venemaa, Ukraina kui ka Valgevene peavad Kiievi-Venet enda eellasriigiks.

Sõltumatu Vene väljaanne Mediazona teatas, et Venemaal neljandale klassile mõeldud õpikust Maailm meie ümber (Окружающий мир) on Kiievi-Vene ajalugu käsitlevas osas eemaldatud viited Kiievile.

Mediazona võrdles mitmeid lehekülgi uues õpikus ja kõrvutas neid 2021. aasta versiooniga samast õpikust. Näiteks kui varem oli kirjas, et Jutustuse möödunud aegadest (Повесть временных лет), mis on tuntud ka kui Nestori kroonika, autoriks oli Kiievi-Petšerski kloostri munk Nestor, siis uues versioonis on ta kõigest munk Nestor täpsustamata, et kus ta elas ja töötas.

Samuti eemaldati Kiievi-Vene suurvürsti Vladimiri Kiievi elanike ristimise juurest viide Kiievile ning uues sõnastuses öeldakse ristimist kirjeldades, et see toimus lihtsalt pealinnas. Lisaks sellele muudeti ka lauset, mis oli algselt "peale Olegi surma hakkas vürst Igor valitsema Kiievis. Selle asemel on uues versioonis "Peale Olegi surma hakkas Igor valitsema Venemaad".

Venemaa asutamise kuupäev on õpikus samuti muudetud. 2016. aasta versioonis oli kirjas "Oleg ühendas Novgorodi ja Kiievi 882. aastal ja paljud ajaloolased peavad seda tinglikult Vana-Vene riigi asutamise kuupäevaks". 2023. aasta versioonis on aga kirjas, et "järgjärgult vürstide dünastia, kes pärinesid Rurikust, tõusid kõige enam esile. Vene riigi moodustamist seostatakse tema kutsumisega Novgorodi 862. aastal". Konkreetsete näidetega muudatustest on võimalik tutvuda Mediazona Telegrami kontol (vene keeles).

Vene õpik Maailm meie ümber on saadetud trükikotta, kuid ei ole veel koolideni jõudnud. Peale õpiku uue versiooni saadetakse koolidele ka täiendavat metodoloogilist materjali, mis peaks selgitama Kiievi rolli Venemaa ajaloos. Mediazona kirjutas juba 2022. aasta aprillis, et Venemaa on koostamas uusi õpikuid tulenevalt Venemaa sõjast Ukraina vastu.

Vene väed püüdsid 2022. aasta veebruaris alustatud invasiooni käigus Kiievi linna vallutada, kuid ei suutnud seda ning Vene väed taandusid Kiievi oblastist 2022. aasta aprillis.

Kiievi-Vene oli keskajal eksisteerinud riik, mille keskus oli Kiiev ja mis kattis Põhja-Ukraina, Valgevene ja praeguse Venemaa osasid alasid ning mida peavad oma eellasriigiks nii Venemaa, Valgevene kui ka Ukraina.

Ka Ukraina tahab Kiievi-Vene ajalugu Venemaa sõjalise kallaletungi valguses ümber vaadata. Näiteks kirjutasid paljud ukrainlased alla palvekirjale, milles kutsutakse üles Ukraina valitsust muutma Venemaa nime Moskooviaks. Petitsiooni autori sõnul on nimemuutus õigustatud, kuna siis saaks läbi Venemaa sekkumine Kiievi-Vene ajaloosse.

Peeter I nimetas 1721. aastal Moskva tsaaririigi ehk Moskoovia ümber Vene impeeriumiks. Mõned ajaloolased leiavad aga, et juba tsaar Ivan Julm nimetas 16. sajandil Moskva tsaaririigi ümber Venemaa tsaaririigiks.

Kiievi asutamise aastaks peetakse 482. aastat. Samas Moskva asutati 1147. aastal Kiievi suurvürsti Juri Dolgoruki poolt.