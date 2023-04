Tohver: Ukraina partner võib Slava Ukraini auditiks tšekke võltsida

Tohver liitus Slava Ukrainiga selle aasta märtsi alguses, kui loodi MTÜ nõukogu.

"Ma olin Slava Ukraini MTÜ liikmeks astunud küll juba eelmise aasta alguses, aga formaalsed juriidilised kohustused sain ma nüüd, kui skandaal lahvatas ehk 10. märtsil," rääkis Tohver.

Tohveri sõnul sai ta kuulda kahtlustest Ukraina partnerite kohta Ilmar Raagi kaudu. "Raag toimetab ju ka Ukrainas. Tal on seal saunaprojektid ja inimesed suhtlevad omavahel. Ehk siis kuskil veebruari keskpaigas tuli esimene kõne, et kuulge, midagi võib olla. Tollel hetkel ei olnud midagi konkreetset, lubati materjale koondada ja siis kuskil märtsi alguses istusime esimest korda nõuandva koguga maha ja vaatasime neid vihjeid ja fakte, mis meieni olid Ukrainast jõudnud, ja otsustasime teha MTÜ juhatusele arupäringu nende

dokumentide kohta," rääkis Tohver.

"Tänaste faktide põhjal, eriti nüüd vaadates seda IC Constructioni kasumiaruannet, millega on väga raske juba vaielda, siis minu hinnang on, et see Ukraina partner on selgelt Lehtmet ja MTÜ Slava Ukrainit petnud: teeninud selle pealt täiesti põhjendamatu kasumi ja see olukord tuleb ära lahendada," lisas Tohver.

Kuidas need lepinguid sõlmiti ja miks ja kellega, sellele ei oska Tohver vastata, sest et suvel, kui need lepingud tehti, ei olnud ta organisatsiooniga seotud.

"Aga ma olen saanud aru praegu meedia vahendusel, et see partner ei olnud Johanna enda otsitud, vaid see oli läbi eri kokkusattumuste niimoodi tekkinud. Kõrvalt vaadates tundus ju loogiline, et selle asemel, et teha asju siin Eestis mitu korda kallimalt, näiteks neidsamu kiirabisid siin ümber ehitada, viidi see tegevus edasi Ukrainasse, sest seal sai odavamalt," rääkis Tohver.

Firma võib tšekke võltsida

MTÜ Slava Ukraini revisjon venib. "Revisjoni kiiruse osas pean ka endale tuhka pähe raputama, sest lootsime muidugi kiiremini. 10. märtsil, kui me asja avalikustasime, siis oli meil lootus [teha kiiremini]. Aga juba puhtalt selle revisjoni tegija valik oli keeruline protsess. Esiteks ei soovinud keegi seda teha. Teiseks need kuupäevad, mis saime võimalikelt revisjonipakkujatelt, olid pigem sügises," sõnas Tohver.

Revisjon toimub kahes osas. "Kõigepealt peab saama selguse sellest,

milline dokumentatsioon on üldse olemas, ehk siis jah, on absoluutselt võimalik, et tehakse eriti Ukraina poolt mingeid asju tagantjärele. Eks tuleb püüda seda tõelisust siis kontrollida," ütles Tohver.

"Aga teine pool revisjonist, kui see dokumentatsioon on olemas, ehk kui me näeme, milliste dokumentide alusel, mida on tehtud, siis see on tõhusus. Ehk siis ükskõik milliseid dokumente tekitatakse või nad on päriselt olemas, tuleb kontrollida nende dokumentide sisu. Ehk kui midagi Ukrainas osteti, siis kas on õige hinnaga. See teeb ka selle revisjoni tegemise keeruliseks," lausus Tohver.

"Dokumendi auditit oodatakse lähinädalatel ja siis sõltuvalt dokumendi

auditi tulemustest saab selle tõhususe poolega alustada esimesel võimalusel," lisas Tohver.

Lehtme kuulub erakonda Eesti 200 ja sellega seonduvalt on pidanud kommenteerima seda teemat ka erakonna esimees Lauri Hussar, kes pidevalt viitab sellele revisjonile, et kõigepealt on vaja ära oodata revisjoni tulemused. Samas Eesti Päevalehe vahendusel on teada, et iga neljas eestlaste annetatud euro läks IC Construcionile.

"Ka meie oleme juhatuse käest küsinud, et miks selline leping sõlmiti. Ja see on kõige olulisem küsimus täna, millel ei ole täna veel väga selget vastust. Ma saan aru Johanna-Mariast, et see leping sõlmiti sellepärast, et IC Construction teostas kohapeal nende projektide elluviimist," lisas Tohver.

"Küsimus on see, miks peab seal vahel olema üks nn peatöövõtja, kes ise neid asju ei tee. Miks ei teinud sedasama All For Victory ehk heategevusfond. Ja mis puudutab seda iga neljandat eurot, mis on läinud IC Consructionile, siis küsimus on selles, et kui palju sellest rahast, on tegelikult läinud ka õigeks asjaks. Ma ikkagi usun ja loodan, et enamus sellest on läinud," lausus Tohver.

Tohver: Lehtme pole kasu saanud

Lehtme on varem IC Constructioni ja All For Victory meeskonda kaitsnud.

"Lehtme esimene reaktsioon, kui meie tulime välja selle infoga, oli pigem valuline. See on ju mõistetav, sa oled inimestega teinud aasta aega koostööd väga keerulistes situatsioonides ja sa usaldad neid või vähemalt nii ma usun. Selle tõttu võib-olla need reaktsioonid tal alguses sellised olid," rääkis Tohver.

Tänaseks on Lehtme väga selgelt aru saanud, et teda on petetud, sõnas Tohver. "Lehtme kasuks tuleb öelda see, et täna on meie koostöö temaga igati korrektne ja me oleme ühel pool lauda ehk et tema huvi on täpselt samamoodi võimalikult hästi ja põhjalikult aru saada, mis siis tegelikult valesti läks.

Kas politseil palutakse uurimine alustada, sõltub sellest, mida revisjon näitab: millised dokumendid on olemas, millised dokumendid on tõelised ja mis on nende dokumentide taga,

Tohverile teadaolevalt pole Lehtme annetustest isiklikku kasu saanud.

Tohver ei tea veel, kas pöörduda IC Constructioni vastu kohtusse. "Väga raske on sellele täna vastata, kui vähegi võimalik on, siis tuleks minna. Aga ma ütlen veel kord – see ju lõpuks sõltub täpselt, milliseid dokumente nad meile esitavad," sõnas Tohver.

Tohver möönis, et mainekahju Slava Ukrainile on olnud meeletu. "Veel hullem oleks olnud, kui sellega ei oleks tegeletud. Ehk revisjoni tegemine on ainuvõimalik viis. Väga tore, et selle vastu on tegelikult huvi nii suur, see kindlasti puhastab seda keskkonda," lisas ta. "Täna teeme kõik endast oleneva, et iga edasine sent, mis Slava poolt välja läheb, oleks optimaalne ja tõhus ja mõistlikult tehtud," sõnas Tohver.