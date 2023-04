Kaja Kallas kohtus Ukrainas Zelenskiga

"Millest me räägime, on kindlasti sellest agressioonikuritegude eest vastutusele võtmisest ja sellega seonduvalt kogu protsess ja kuidas seda tõugata," ütles Kallas enne kohtumist ERR-ile.

"Teine asi on Euroopa Liiduga liitumine. Et nad võtaksid väga tõsiselt neid seitset punkti, mis neile on antud. Neile ei tehta mingit allahindlust ja kõik jälgivad väga täpselt, et nad kõiki neid asju täidaksid," lisas ta.

Kolmandana tõstis Kallas esile NATO perspektiivi. "Meil tuleb NATO tippkohtumine ja me ei saa teha nägu, et nende taotlust liituda ei eksisteeri. Aga et mis see perspektiiv ikkagi on... Eks me ootame ka seda, et me saaksime informatsiooni. Ja kuidas me saaksime aidata ja tuge teha, milliste liitlastega peaks rääkima ja millises võtmes peaks rääkima. Selle jaoks, et see pilt oleks selge ja me saaksime aidata, siis me peaksime teadma, millised signaalid neile on tulnud," rääkis Kallas.

"Veel, mida me ukrainlastelt soovime, on see, et nad väga aktiivselt meie kaitseväega jagaksid oma võitlusväljalt saadud kogemusi. See on vajalik selleks, et me saaksime omi ettevalmistusi teha," ütles Kallas veel.

Teisipäeval sõidab Kaja Kallas ametlikule visiidile Poola pealinna Varssavisse.

