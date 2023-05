Suuremad lennujaamatasud hakkavad Tallinnas kehtima 10. maist

"Meil on hea meel, et tasude teemal on saabunud õigusselgus. Saime konkurentsiametilt kinnituse, et oleme regulatsiooni ja tasude arvutamise metoodikat mõistnud õigesti ja lennujaam on tasusid muutes käitunud regulatsiooni vaates korrektselt. Sellest tulenevalt kehtestame alates 10. maist uued tasud, mis hakkavad kehtima kõigile lennufirmadele," ütles lennujaama turundus- ja kommunikatsioonijuht Margot Holts.

Uus reisijatasu suurenes umbes kolm eurot ja on nüüd 10,50 eurot iga väljuva reisija kohta. Maandumistasu on nüüd 7,5 eurot maksimaalselt lubatud stardimassi kohta.

Puudega ja piiratud liikumisvõimega reisija tasu on 0,30 eurot iga väljuva reisija kohta.

Rahvusvahelistele ja riigisisestele lendudele hakkavad kehtima samad tasumäärad. Parkimistasud lennujaama info kohaselt ei muutu.

Konkurentsiamet otsustas 24. aprillil jätta rahuldamata Ryanairi kaebuse lennujaamatasude tõstmise vaidlustamiseks, sest leidis, et hinnaanalüüsi kohaselt on Tallinna Lennujaama tasud põhjendatud.

Ryanairil on nüüd aega 30 päeva otsuse vaidlustamiseks.

Lennujaamal ei ole veel selget arusaamist, kuidas võib Ryanair konkurentsiameti otsusele reageerida. Osa reisijaid on juba avaldanud muret, et kuivõrd Ryanairi kodulehel ei ole avaldatud sügisest lennugraafikut, siis kas see võib tähendada Ryanairi lahkumist Eesti turult.

Holtsi sõnul on praegu ennatlik arvata, et Ryanair lõpetab lendamise Tallinnast.

"Mis puudutab sügisesi lende, siis oktoobri lõpus lähevad lennujaamad üle sügisesele lennugraafikule, mis saab osal lennufirmadel paika hiljem kui teistel. Seda, miks Ryanairi piletid ei ole sügiseseks graafikuks veel müügis, tuleb küsida Ryanairi esindajatelt. Vaatasime, et ka Riiast väljuvaid lende ei ole võimalik Ryanairi lehelt osta," ütles Holts.

Ryanair edasisi samme veel ei avalda

ERR küsis Ryanairilt, kas ettevõte kavatseb konkurentsiameti otsuse vaidlustada või hoopis Eesti turult lahkuda, ent selget vastust sellele ei saanud.

"Ryanair on pettunud konkurentsiameti otsuses lubada Tallinna Lennujaamal tõsta lennujaamatasusid ülisuurelt ehk 33 protsenti. Tallinna Lennujaama tasutõus kahjustab korvamatult Eesti Covidi-järgset reisijateveo taastumist, ühenduvust, turismi ja töökohti," kommenteeris Ryanairi pressiosakonna juhataja Sarah Doyle teisipäeval.

"Ryanair kutsub Tallinna Lennujaama üles alandama lennujaamatasusid ja kehtestama maksustamisskeemi, mis soodustab liikluse taastumist Eestisse, et võimaldada lennufirmadel, nagu Ryanair, kasvatada ühenduvust, sissetulevat turismi ja reisijatevedu kõigi Eesti kodanike, kogukondade ja laiema majanduse taastumise hüvanguks," lisas Doyle.

"Meil pole praegu rohkem midagi lisada," märkis Doyle.