Konkurentsiamet jättis Ryanairi kaebuse rahuldamata

Konkurentsiamet jättis rahuldamata Ryanairi kaebuse lennujaamatasude tõstmise vaidlustamiseks, sest leidis, et hinnaanalüüsi kohaselt on Tallinna Lennujaama tasud põhjendatud.

Tallinna Lennujaam teatas tasude tõstmisest 2022. aasta suvel. Lennundusseadusest tulenevalt ei ole Tallinna Lennujaam kohustatud tasumäärasid konkurentsiametiga enne rakendamist kooskõlastama, küll aga võib nii lennujaama kasutaja kui ka haldaja pöörduda konkurentsiameti poole taotlusega analüüsida tasumäärade muutmise põhjendatust.

Ryanair esitas 31. oktoobril 2022 taotluse Tallinna Lennujaama kehtestatud lennujaamatasude kontrollimiseks ja lisaks kaebuse Tallinna Lennujaama rikkumiste tuvastamiseks.

24. aprilli otsusega luges konkurentsiamet Tallinna Lennujaama tasud põhjendatuks. Menetluses ei tuvastatud, et Tallinna Lennujaam oleks lennujaamatasude määramisel seaduse ja lennujaamatasude arvestamise metoodika vastu eksinud.

Küll juhtis konkurentsiamet tähelepanu sellele, et Tallinna Lennujaam on Eesti suurim rahvusvaheline lennujaam, millele arvestatavat alternatiivi ei ole. Seetõttu tuleb Tallinna Lennujaamal oma tegevuses järgida konkurentsiseaduse nõudeid ja keelatud on rakendada võrdväärsete kokkulepete korral erinevaid tingimusi, pannes sellega mõned lennuettevõtjad ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

Lennundusseaduse järgi avalikustab Tallinna Lennujaam konkurentsiameti otsusega kooskõlas olevad uued tasumäärad oma veebilehel ja võib neid rakendada pärast kahe nädala möödumist uute tasumäärade avalikustamisest arvates.

Ryanair teatas 1. veebruaril, et sulgeb kevadest Tallinnast liinid Pariisi, Dublinisse, Nürnbergi, Napolisse, Billundisse ja Maltale ning vähendab lendude arvu Berliini. Mullu detsembris sulges ettevõte liinid Edinburghi ja Liverpooli.

"Meil on kahju, et olenemata mitmetest Ryanairi katsetest leida Tallinna Lennujaama ja konkurentsiametiga olukorrale lahendust, liikus Tallinna lennujaam edasi oma läbimõtlemata ja ebaloogilise otsusega tõsta lennujaamatasusid uskumatud 33 protsenti ning selle tõttu vähendab Ryanair oma suvegraafikut 35 protsendi võrra," ütles Ryanairi kõneisik Dara Brady.

Palju kära tekitanud lennujaamamaksu tõstmine Tallinna Lennujaamas tehti selleks, et katta mullust 2,7 miljoni suurust kahjumit lennunduses, vastasel juhul oleks pidanud raha kahjumi katmiseks leidma mujalt, ütles Tallinna lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike ERR-ile.

Kuigi kogu kontsern tegi mullu auditeerimata andmetel kasumit 8,7 miljonit eurot, siis pea poole teenis sellest Tallinna Lennujaama tütarettevõte Tallinn Airport GH. Tallinna Lennujaama enda kasum jäi viie miljoni juurde, kuid see oleks olnud poole suurem ja kontserni kasum ulatunud üle 10 miljoni, kui lennundusosaga poleks teenitud 2,66 miljoni suurust kahjumit, ütles Tuvike.

Tallinna lennujaam tõstis viimati lennujaamatasusid 2009. aastal. Kuna ainuüksi kommunaalkulud kasvasid möödunud aastal üle 3,5 miljoni euro, on tasu tõstmine Tuvikese sõnul tänavu vältimatu.

"Me eelmisel aastal teenisime lennunduses üle miljoni euro kahjumit. Selle sammuga, mida me teeme, me jõuame nulli. Meie lennujaamatasud on endiselt Euroopa ühed odavamad. Samamoodi tõstis Vilnius tasusid, meil on enam-vähem samad tasud. Helsingil meie kõrval on umbes 50 protsenti kallimad tasud. Keskmiselt Euroopas on veel kallim," rääkis Tuvike.