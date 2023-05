MTA juht: maksutõusudega võib kaasneda varimajanduse kasv

Maksu- ja tolliameti (MTA) peadirektori Raigo Uukkivi sõnul on väga tõenäoline, et mõned maksutõusud suurendavad ka varimajanduse osakaalu. Ametile tähendavad valitsuse maksumuudatused uute arenduste väljatöötamist.

Uus valitsus on kokku leppinud terves reas maksumuudatustes, millest mõned hakkavad kehtima tuleva aasta esimesest jaanuarist, mõned ületuleval aastal. Maksuameti jaoks tähendab see uusi tarkvaraarendusi ja tulevikus tõenäoliselt rohkem kokkupuuteid maksudest kõrvalehiilimisega, tõdeb ameti peadirektor.

Praeguse valitsuse esimene maksutõus ehk käibemaksu kerkimine 20 protsendilt 22 peale on kavandatud jõustuma tuleva aasta esimesest jaanuarist. See tähendab, et vastavad seadusemuudatused peavad olema kinnitatud hiljemalt 1. juuliks, et tagada nõue, kus maksumuudatustest tuleb teada anda vähemalt kuus kuud enne selle jõustumist.

MTA peadirektor sõnul on Eestis maksude deklareerimine ja tasumine praktiliselt täielikult digitaliseeritud.

"Igasugune reeglite muutmine tähendab meile tavapäraselt päris suurt meie süsteemide muutmist. Kui me vaatame, mis praegu on teada, siis kindlasti käibemaksumaksu muudatus puudutab väga palju erinevaid kohti, seal tuleb teha süsteemides parandusi. Ilmsest maamaksu osas on detaile palju ja seal tuleb palju arendada."

Täiesti uue maksuna on valitsuses kokku lepitud automaksu kehtestamises. Mis saab olema maksu täpne sisu ning kellelt ja kui palju seda koguma hakatakse, pole paigas.

"Selles mõttes on ta keerukas. Aga kui see maksmine ja kokku kogumine õnnestub kuidagi lihtsalt lahendada, siis ta väga töömahukas ei pruugi olla," ütles Uukkivi.

Kui palju uued maksumuudatused ja -tõusud suurendavad varimajandust, Uukkivi prognoosida ei taha.

"Eks kõik maksumuudatused on erineva mõjuga, nad olenevad maksuliigist ja maksu tõstmise suurusest. Üldistatult võib öelda, et mida suurem see mõju üksikutele valdkondadele on, seda suuremad on võimalused maksudest kõrvalehoidmise suurenemiseks. Aga mis puudutab survet ausale maksukonkurentsile ja varimajandusele, siis see on kindlast juba tõusnud, sest inflatsioon ja palgakasv mõjutavad maksukäitumist ka, mitte ainult maksumuudatused."

Varasem kõige värskem kogemus on Eestil aktsiisidega.

"Kui hinnaerinevused lähevad mingitel kaupadel ahvatlevalt suureks, siis naaberriigiga piirikaubandus kasvab või ka musta turu osakaal. Selline loogika on alati kehtinud ja kehtib ka edaspidi," tõdes maksuameti juht.