Oluline 8. mail kell 15.51:

- Ukraina sõnul on Venemaa peatanud Musta mere viljaleppe täitmise;

- Ukraina kinnitas, et Vene väed on edenenud Avdijivka, Bahmuti ja Lõmani suunal;

- Transnistria palus Venemaalt rohkem "rahuvalvajaid";

- Venemaa korraldas taas Kiievi pihta suure droonirünnaku;

- Odessas toimus plahvatus;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Ukraina tulistas alla 35 Vene Shahed drooni;

- Zelenski võrdles Putini Venemaad Hitleri Saksamaaga;

- ISW: Gerassimov ei kontrolli kõiki Vene vägesid Ukrainas.

Ukraina sõnul on Venemaa peatanud Musta mere viljaleppe täitmise

Ukraina rekonstruktsiooniministeeriumi teatel on Venemaa peatanud Musta mere viljakokkuleppe täitmise ning sisuliselt on Ukraina vilja eksport läbi Musta mere peatunud. Ukraina võimude väitel ei soovi Venemaa viljalaevu registreerida ega inspekteerida. Ukraina rõhutab, et Venemaa tegevus on vastuolus praeguse Musta mere viljakokkuleppega, mille Venemaa Türgi ja ÜRO-ga sõlmis.

Ukraina kinnitas, et Vene väed on edenenud kolmes suunas

Ukraina kaitsejõudude meediakeskuse teatel on Vene väed viimase paari päeva jooksul teinud pealetungioperatsioone Avdijivka, Bahmuti ja Lõmani suunal ning Vene vägedel on olnud taktikalist edu. Samal ajal püsviad Vene väed Kupjanski, Novopavlivka, Orihhovi ja Dnepri suunadel kaitses.

Punane Rist: Vene raketirünnak tabas pühapäeval meie laohoonet

Ukraina Punase Risti teatel ründas Venemaa pühapäeval Odesas nende laohoonet raketiga ning humanitaarabi jagamine Odesas on osaliselt ajutiselt peatatud. Renditud 1000 ruutmeetrine laohoone koos Odesa oblastile mõeldud humanitaarabiga hävis rünnakus täielikult.

Transnistria palus Venemaalt rohkem "rahuvalvajaid"

Moldova separatistlik venemeelne Transnistria piirkond palus Venemaal suurendada enda "rahuvalvajate" kontingenti piirkonnas, kuna Transnistria võimude sõnul on julgeolekuriskid on kasvanud. Sellisest palvest teatas Transnistria esindaja Venemaal Leonid Manakov, vahendas Ukrainska Pravda Vene meediat.

Leonid Manakovi sõnul on Transnistrias vaid 450 "rahuvalvajat". Selle aasta veebruaris süüdistasid Transnistria võimud Ukraina vägesid relvastatud provokatsioonide korraldamises Transnistria vastu. Nii Moldova kui ka Ukraina võimud eitasid seda tollal. Transnistria asub Dnepri jõe vasakkaldal ning sellest ida pool on Ukraina piir ning lääne pool Moldova valitsuse kontrolli all olev territoorium. Transnistria territooriumil puudub ligipääs merele.

Venemaa korraldas taas Kiievi pihta suure droonirünnaku

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas esmaspäeva varahommikul, et Venemaa korraldas taas ulatusliku rünnaku Ukraina pealinna vastu. Venemaa droonirünnaku tõttu sai haavata vähemalt viis inimest.

"Solomjanka rajoonis toimunud plahvatuste tõttu sai viga kolm inimest, drooni jäänuste allakukkumise tõttu sai Svjatošinski rajoonis vigastada veel kaks inimest," ütles Klõtško.

Klõtško lisas hiljem, et drooni jäänused tabasid Svjatošinski rajoonis asuvat kahekorruselist hoonet, vahendas The Kyiv Independent. Ajalehe teatel oli Kiievis kuulda mitut plahvatust.

Ukraina tulistas alla 35 Vene Shahed drooni

Ukraina tulistas esmaspäeval alla 35 Iraanis toodetud Shahed drooni. Kiievi võimud teatasid, et pealinna kohal lasti alla 30 drooni. Droonide rusude tõttu sai vigastada viis inimest. Allalastud droonide prahti lendas maha ka Kiievi rahvusvahelise lennujaama lennurajale, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski võrdles Putini Venemaad Hitleri Saksamaaga

Ukraina tähistas Natsi-Saksamaa alistumise aastapäeva. Kõne pidas ka president Volodõmõr Zelenski ja ta võrdles Putini Venemaad Hitleri Saksamaaga. Zelenski sõnul plaanib Ukraina muuta 9. mai Euroopa päevaks.

"Me tähistame oma riigi ajalugu ilma ideoloogiliste mõjudeta. Just 8. mail mäletab enamik maailma rahvaid natside üle saavutatud võidu suurust. Täna allkirjastasin dekreedi ja alates homsest, tähistame oma ajaloolist ühtsust, kõigi eurooplaste ühtsust, kes hävitasid natsismi ja alistavad russitsismi," ütles Zelenski. Lähemalt ERR-i uudistes.

Odessas toimus plahvatus

Ukraina meedia teatas, et Odessas toimus plahvatus. Ukraina võimud teatasid hiljem, et Venemaa korraldas linna pihta raketirünnaku.

Odessa sõjaväeadministratsiooni pressiesindaja Serhi Bratšuk teatas, et Venemaa ründas piirkonda rakettidega Kh-22. Venemaa ründas Musta mere rannikul asuvat toiduainetööstuse laohoonet ja puhkeala, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina teatel saatis Venemaa Odessa suunas kaheksa raketti. Kiievi teatel osa rakettidest sihtmärgini ei jõudnud, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina sõjaväelane Autor/allikas: SCANPIX/AP/Libkos

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas pühapäeval Sumõ oblastis asuvat kaheksat asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

ISW: Gerassimov ei kontrolli kõiki Vene vägesid Ukrainas

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas oma viimases rindeülevaates, et Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov tahtis saata oma väed Bahmutisse. Eelmisel nädalal ähvardas Wagneri juht Jevgeni Prigožin, et viib oma palgasõdurid Bahmutist minema.

ISW hindas, et tšetšeeni vägede väljatõmbamine teistest sektoritest kujutaks ohtu Venemaa kaitseliinidele. Seetõttu pidi Venemaa peastaap Wagneri nõudmistele järele andma.

Prigožin teataski pühapäeval, et Moskva oli lubanud saata neile relvi ja laskemoona, millest võib järeldada, et wagnerlased ei lähe Bahmuti juurest kuhugi. ISW eeldab, et Šoigu ja Gerassimov võisid Wagnerile laskemoona saata Putini korraldusel. Kadõrovi ja Prigožini tegevus näitab, et Gerassimov ei kontrolli kõiki Vene vägesid Ukrainas.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 540 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril 2022:

- elavjõud umbes 194 970 (võrdlus eelmise päevaga +540);

- tankid 3730 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 7253 (+5);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 3018 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 554 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 306 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2614 (+42);

- tiibraketid 947 (+0);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.