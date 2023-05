Sõja 440. päev: Zelenski pole veel lõplikku pealetungiplaani heaks kiitnud

Oluline 9. mail kell 23.10:

- USA kinnitusel lasi Ukraina Patrioti süsteemiga Vene raketi alla;

- Blinken: Ukrainal on kõik vajalik 24. veebruari piirideni jõudmiseks;

- Danilov: Zelenski pole veel lõplikku vastupealetungi otsust heaks kiitnud;

- Ukraina eurominister: Ukraina ootab juulis kutset NATO-sse;

- Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba: Vene eritribunali toetab 37 riiki;

- Pentagon teatas uuest relvaabi paketist Ukrainale;

- Prigožin väitis, et Vene armeeüksus põgenes Bahmutis enda positsioonilt;

- Viljaleppe inspektsioonid jätkusid teisipäeval;

- Leht: Suurbritannia võib saata Ukrainale kaugmaa rakette;

- ÜRO peasekretär: rahu Ukrainas pole praegu võimalik;

- Okupandid rüüstavad lahkudes Enerhodari linna vara;

- Ukrainas käivitusid teisipäeval taas õhuhäiresireenid;

- Partisanid hävitasid Novosibirskis remondis oleva Vene Su-24 lennuki;

- AP: USA kuulutab 9. mail välja uue sõjalise abipaketi Ukrainale;

- Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit;

- Prigožin: Vene armeeüksus põgenes Bahmutis positsioonilt;

- ISW: Putin tahab paraadiga näidata, et Venemaa mõju Kesk-Aasias pole vähenemas;

USA kinnitusel lasi Ukraina Patrioti süsteemiga Vene raketi alla

Ukraina sõjavägi lasi Vene raketi alla, kasutades Patrioti raketitõrjesüsteemi, ütles Pentagoni pressiesindaja brigaadikindral Pat Ryder teisipäeval.

"Ma saan kinnitada, et nad lasid Vene raketi alla, rakendades Patrioti raketitõrjesüsteemi. Nagu te teate, on see süsteem osa laiemast õhukaitsevõimekusest, mida USA ja rahvusvaheline kogukond on Ukrainale andnud," rääkis Ryder.

Ta lisas, et USA ja tema partnerid jätkavad "maapealse õhutõrjevõime ja laskemoona andmise kiirendamist, et aidata Ukrainal kontrollida oma suveräänset taevast ja aidata Ukrainal kaitsta oma kodanikke Venemaa eest".

Ukraina teatas eelmisel nädalal, et kasutas esimest korda USA-s toodetud Patrioti õhutõrjesüsteemi, et peatada Venemaa ülehelikiirusega liikuv rakett

Blinken: Ukrainal on kõik vajalik 24. veebruari piirideni jõudmiseks

USA välisminister Antony Blinken ütles ühisel pressikonverentsil enda Briti ametikaaslase James Cleverlyga, et Ukrainal on olemas kõik vajalik ressursid, sh relvastus, et vabastada kõik territooriumid, mille Vene väed on viimase 14 kuu jooksul ehk alates 2022. aasta 24. veebruarist okupeerinud. Blinken rõhutas, et olulised pole siin mitte ainult antud relvad, vaid ka sõdurite väljaõpe, vahendas CNN.

Danilov: Zelenski pole veel lõplikku vastupealetungi otsust heaks kiitnud

Ukraina julgeolekunõukogu sekretär Oleksi Danilov ütles Ukraina meedias, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski ei ole veel teinud lõplikku otsust Ukraina vastupealetungi plaani osas, vahendas Interfax-Ukraina. Seetõttu ei saa keegi Danilovi sõnul Ukraina sõjaplaanidest rääkida, sest need pole veel heaks kiidetud ning praegu on jätkuvalt laual mitu eri võimalust vastupealetungiks.

Ukraina eurominister: Ukraina ootab juulis kutset NATO-sse

Ukraina Euroopa ja euroatlandilise integratsiooni minister Olga Stefanišõna ütles Ukraina meedias, et Ukraina poliitiline juhtkond ootab NATO tippkohtumiselt juulis poliitilist kutset NATO kaitsealliansi, vahendas Ukraina portaal Slovo i Dilo.

Ukraina välisminister: eritribunali Venemaa suhtes toetab 37 riiki

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas teisipäeval, et samal päeval toimus Vene sõjakuritegude eritribunali tuumikgrupi kohtumine, kus osales 37 riiki. Osalenud riikide esindajad kinnitasid, et Venemaa juhtkond tuleb agressioonikuriteo sooritamise eest vastutusele võtta ning eritribunal tahab õigluse.

Today, @ZelenskyyUa led an important Summit of the Special Tribunal's Core Group initiated by @MFA_Ukraine. 37 participants confirmed their resolve to hold Russia's top leadership accountable for the crime of aggression against Ukraine. The Special Tribunal will ensure justice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 9, 2023

Pentagon teatas uuest relvaabi paketist Ukrainale

Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium teatas teisipäeval 1,2 miljardi dollari suurusest relvaabi paketist Ukrainale. Abipaketiga tellitakse Ukrainale täiendavaid õhutõrjesüsteeme ja -moona. Samuti saab Ukraina veel radareid ja tehnikat, millega saab integreerida Lääne päritolu õhutõrjesüsteeme. Lisaks saab Ukraina droonivastase seadmete tarbeks moona ning 155mm suurtükimürske.

Abipakett eraldatakse Ukrainale Ukraina julgeolekuabi algatuse (Ukraine Security Assistance Initiative – USAI) raames. Pentagoni teatas öeldakse, et antud abipakett on mõeldud katma Ukraina kõige kriitilisemaid lühiaja võimevajadusi, kuid samas ehitades üles Ukraina relvajõude ka pikas plaanis. USAI mehhanismi abil tellib Ameerika Ühendriikide valitsus kaitsetööstuselt või partnerriikidelt uut tehnikat. USA on andnud Ukrainale sõjatehnikat ka enda varudest, mispuhul kasutatakse presidendi volitust relvastuse andmiseks (Presidential Drawdown authority - PDA).

Prigožin: Vene armeeüksus põgenes Bahmutis positsioonilt

Vene erasõjafirma Wagner juht Jevgeni Prigožin süüdistas teisipäeval üht Vene relvajõudude üksust Ida-Ukrainas Bahmuti lähedal positsioonidelt põgenemises.

"Täna põgenes üks kaitseministeeriumi üksus ühelt meie tiivalt. Jättes rinde kaitseta," ütles Prigožin.

Prigožin väitis taas, et Wagner lahkub Bahmutist, kui Vene sõjavägi teda laskemoonaga ei varusta, vahendas BNS.

Prigožin seadis teisipäeval kahtluse alla Kremli suutlikkuse kaitsta riiki olukorras, kus Ukraina valmistub kevadpealetungiks.

Viljaleppe inspektsioonid jätkusid teisipäeval

Musta mere viljakokkuleppe koordinatsiooninõukogu jätkas viljalaevade kontrollimist, vahendas Interfax-Ukraina Türgi meediat. Esmaspäeval ja pühapäeval viljalaevade kontrolle ei toimunud. Türgi kaitseministeerium teatas, et 10. ja 11. mail peavad viljaleppe osas kõnelusi Türgi, Venemaa, Ukraina ja Euroopa Liit.

Leht: Suurbritannia võib saata Ukrainale kaugmaa rakette

Ajalehe The Washington Post allikate teatel võib Suurbritannia saata Ukrainale kaugmaa rakette, mis suudavad tabada sihtmärke, mis asuvad kuni 300 kilomeetri kaugusel.

Ühe Briti ametniku sõnul pole London veel rakettide tarnimise osas lõplikku otsust teinud, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina on juba pikka aega palunud läänelt kaugmaarakette. Kaugmaaraketid võimaldaksid Ukraina vägedel rünnata Venemaa tagalat. Kiievi hinnangul suudaksid sellised relvad muuta sõja käiku.

Sõjavastane protest Vene saatkonna ees Prahas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/David W Cerny

ÜRO peasekretär: rahu Ukrainas pole praegu võimalik

ÜRO peasekretär António Guterres ütles intervjuus Hispaania lehele El Pais, et tema hinnangul ei ole praegu rahu Ukrainas võimalik, kuna mõlemad sõja osapooled usuvad enda võitu sõjas. Seetõttu ei saa praegu rääkida ei rahulepingust, rahuläbirääkimistest ega relvarahust. Guterrese sõnul on praegu tema eesmärgiks konkreetsete probleemide lahendamine nagu Musta mere viljakokkuleppe pikendamine, mis peaks 18. mail lõppema, kui osapooled ei nõustu seda pikendama.

António Guterres kiitis intervjuus ka Hiina rahvavabariigi positsiooni, mille kohaselt tuumaeskalatsioon on vastuvõetamatu. Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin on korduvalt ähvardanud otse ja kaude Vene tuumaarsenaliga alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist Ukrainale, vahendas Reuters.

Okupandid rüüstavad lahkudes Enerhodari linna vara

Ukraina okupeeritud Enerhodari legitiimse linnapea Dmõtro Orlovi sõnul on linnas asuvad Vene okupatsiooniväed asunud rüüstama linnas asuvat vara, sh arvuteid, meditsiinitehnikat ja sanitaartehnikat. Orlovi sõnul ei tööta linnas internet, poed ega apteegid, vahendas Radio Svoboda. Linnapea kinnitusel on okupatsioonivõimud asunud Ukraina vastupealetungi ootuses eemaldama ka enda dokumente.

Venemaa poolt Zaporižzja oblastit juhtima pandud Jevgen Balitski teatas hiljuti, et ta käskis alustada elanike evakuatsiooni küladest, mis asuvad rindele lähedal.

Ukrainas käivitusid taas õhuhäiresireenid

Kõikjal Ukrainas oli teisipäeva varahommikul taas kuulda õhusireene. 9. mail tähistab Teise maailmasõja lõppu Venemaa ning Moskvas toimub paraad.

Ukraina teatas, et Vene väed lasid välja 25 tiibraketti, millest 23 lasti alla. Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas, et ühe alla tulistatud raketi jäänused kukkusid ühe eramaja hoovi. Linnapea sõnul keegi vigastada ei saanud, vahendas The Kyiv Independent.

Partisanid hävitasid Novosibirskis remondis oleva Vene Su-24 lennuki

Ukraina poolel võitlev Vene vabaduse leegion teatas, et 8. mail hävitasid tundmatud partisanid Novosibirskis Sukhoi lennukitehase territooriumil remondis oleva Su-24 ründelennuki. Leegioni teatel põles lennuk rünnaku tõttu maha. Kuigi teates kiideti lennuki lennuki ründamist, siis ei võtnud Vene vabaduse leegion rünnakut omaks.

Ursula von der Leyen saabus Kiievisse

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen saabus teisipäeval Kiievisse. Von der Leyen osaleb seal Euroopa päeva pidustustel, vahendas The Kyiv Independent.

"Tore on Kiievis tagasi olla. Siin, kus iga päev kaitstakse meie jaoks olulisi väärtusi. See on sobiv koht Euroopa päeva tähistamiseks," teatas von der Leyen.

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023

AP: USA kuulutab 9. mail välja uue sõjalise abipaketi Ukrainale

Uudisteagentuuri AP teatel kuulutab USA 9. mail välja uue sõjalise abipaketi Ukrainale. USA annab Ukrainale veel 1,2 miljardi dollari eest sõjalist abi. Uus pakett sisaldab Hawki õhutõrjesüsteeme, laskemoona ja rakette, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval Sumõ oblastis asuvat kuut asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Bahmutis käivad ägedad lahingud Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/ADAM TACTIC GROUP

ISW: Putin tahab paraadiga näidata, et Venemaa mõju Kesk-Aasias pole vähenemas

Moskva 9. mai võidupüha paraadil osalevad Kesk-Aasia riikide poliitilised liidrid. Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Venemaa president Vladimir Putin üritab kasutada paraadi, et näidata, et Moskva omab endiselt Kesk-Aasias suurt mõjuvõimu.

Mitmete Venemaa liitlasriikide poliitiliste liidrite Moskvasse saabumine selgus alles esmaspäeval.

Moskvasse on lubanud minna Kasahstani president Kassõm-Jomart Tokajev, Tadžikistani president Emomali Rahmon, Kõrgõzstani president Sadõr Džaparov ja Usbekistani president Šavkat Mirzijojev. Paraadil osaleb veel ka Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 650 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril 2022:

- elavjõud umbes 195 620 (võrdlus eelmise päevaga +650);

- tankid 3734 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 7257 (+3);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 3031 (+13);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 554 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 307 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 2618 (+4);

- tiibraketid 955 (+8);

- eritehnika 388 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.