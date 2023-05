Kuressaare kraanivett ei saa kasutada ka teisipäeval

Vallale kuuluv Kuressaare Veevärk tegeleb praegu trasside ja torude kloreerimisega, et vett puhastada ning järk-järgult vahetatakse piirkondade kaupa trassides vett välja, ütles Lepik.

Lisaks võtab Kuressaare Veevärk erinevatest kohtadest kaheksa proovi ja analüüsib neid ja iga 24 tunni tagant peaksid vastused tulema, lisas abivallavanem.

Teisipäeval kell 14 peaks tulema ametlikud andmed proovide kohta terviseametist ning seejärel saab otsustada, kas kraanivett võib Kuressaares lubada taas kasutada, lausus Lepik. Terviseamet võttis proovid nii veest kui ka haigestunud inimestelt.

"Sinnamaani on siiski käitumisjuhis see, et kraanivett mitte tarbida või kui tarbida, siis kümme minutit ikkagi keeta. Täna lähtume veel sellest," ütles abivallavanem.

Vald on kaks päeva varustanud lasteaedu ja koole pudeliveega, vett saadakse selleks Saarema Veelt ning seda puuritakse väljastpoolt Kuressaaret. Haridusasutusi varustab vald veega nii kaua, kui proovid näitavad, et oht on kadunud.

"Hetkel Saarema Veel veel varusid on ja loodame, te nende varudega saame ka hakkama. Loodame, et proovid on korras ja saame kolmapäeval kraanivett tarbima hakata," lausus Lepik.

Vallalt saadud veega tehakse koolides ja lasteaedades ka süüa.

Kuressaare haiglal on oma veepuhastussüsteem ning nemad kraaniveest ei sõltu, märkis Lepik.

Kui nädalavahetusel levisid kuuldused, et pudeliveega on Kuressaare poodides probleeme, siis nüüd on need lahenenud, ütles abivallavanem.

"Kuressaare poodides on pudelivee kättesaadavus hea ja igaüks, kes soovib endale osta, saab selle kätte," märkis ta.

PTA hoiatab vee kasutamise eest toidutegemisel

Põllumajandus- ja toiduamet PTA saatis välja teate, et kõik Saaremaal tegutsevad toidukäitlejad peaksid pöörama tähelepanu võimalikule joogivee reostusele. PTA palub mitte kasutada Kuressaare veevärgi vett toidu käitlemiseks ega valmistamiseks kuni lisaasjaolude välja selgitamiseni.

"Toidu valmistamisel lisatakse vett toidu sisse, pestakse toitu ja töövahendeid. Niisamuti on käte pesemisel oluline, et vesi vastaks joogivee nõuetele, kui ettevõttes toimub toidu pesemine ja pakendamata toidu käitlemine," ütles PTA toiduosakonna juhtivspetsialist Jaana Oona

Oona sõnul võib toidukäitleja kasutada toidu valmistamisel ka pudelitesse villitud vett, kui see on võimalik.

Terviseameti nakkushaiguste laborisse jõudsid pühapäeva õhtuks Kuressaare kraaniveest võetud proovid ja esmaspäeva hommikuks anti esialgse hinnang, mille kohaselt väga ulatuslikust saastumisest rääkida ei saa.

Haigustekitaja kindlaks määramiseks läheb aga veidi rohkem aega, sest vähese nakkusmaterjali korral tuleb seda proovi ette kasvatada ja alles siis saab seda analüüsida.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma kinnitusel viitavad esimesed laboritulemused hetkel kolilaadsetele bakteritele ja E.colile, kuid välistatud ei ole ka veekaudu levivad viirusnakkused.

"Võimalik on ka see, et ühte kindlat haigustekitajat ei leitagi, ja ka see on tavapärane, sest reovee saastused on üldjuhul seotud mitmete erinevate haigustekitajatega," ütles Härma.

Kuressaare ettevõtted jätkavad tööd

Saaremaa piimatööstuse juht Villi Pihl ütles ERR-ile, et nende tootmine jätkub, sest neil on oma puurkaev ja Kuressaare veevärgist ei sõltu. Ohtu, et tootmise peaks seiskama, tema sõnul ei ole.

Kuressaares asuv Grand Rose SPA Hoteli tegevjuht Hardi Kerde ütles rahvusringhäälingule, et neil on avatud nii spaa- kui hotelliosa.

"Klientidele pakume pudelivett. Haigusjuhtumeid hotelli klientide osas ei ole siiani teada," lausus ta.

Abivallavanem Lepik ütles, et neil pole samuti infot, et linna ettevõtted oleks uksed sulgenud.

"Meil infot pole, et ettevõtjad oleksid selle tõttu tegevuse lõpetanud. Aga terviseameti soovitus on, et selle veega ei tohiks ka nõusid pesta, või kui pesta, siis 100 kraadi ja 10 minutit," lausus Lepik.