Saksa hinnangul oli Putini kõne jõuetu

"Ma ütleks, et kõne oli väga loid, see ei olnud energiline ega jõuline. See oli pigem nagu õigustav, see ei olnud pealetükkiv, nagu ta teinekord on olnud," tõdes Saks vestluses ERR-iga.

Tema hinnangul võis Putini kõne sellise tonaalsuse tingida see, et Venemaa ei ole sõjas Ukrainaga suutnud luua uut eskalatsioonitaset.

"Ta lihtsalt kordas üle põhijutupunkte, üritas süvendada põhinarratiivi, mis Venemaal on juba varemgi olnud," ütles Saks. "Need on Putini väga isiklikud seisukohad, ta on neid alati rõhutanud varasematel aastatel. Kõige olulisem on siin muidugi see, et teine Maidan, mis oli Ukrainas aastatel 2013–2014, on riigipööre. Ja Venemaa üritab seda kuidagi korrigeerida ja kõige selle taga on muidugi lääneriigid, kes seda kõike korraldavad. See on selline väga suur üldine narratiiv," selgitas ta.

"Ja siis korratakse üle, et tegelikult selle kaudu lääs ründab hoopis Venemaad. Aga nüüd läheb asi segaseks selle koha pealt, et Vene sõdurid – see on nüüd otse ära mainitud – et nad kaitsevad kodumaad ja et on puhkenud sõda, ütleb Putin välja," lisas Saks. "See võib olla väike samm sinna suunda, et kodumaises narratiivis inimesi ette valmistada võimalikeks järgnevateks sammudeks, mida Vene valitsus peab selle sõja tõttu tegema. See on praegu see väike nihe, see ei olnud keelevääratus. Seda üritatakse nüüd esile tuua, et Vene armee kaitseb seal oma kodumaad," rääkis Saks.

Putin rõhutas oma kõnes ka seda, et Vene sõdurite eest tuleb palvetada, et Ukrainas on langenuid, viitas Saks. "Ja see on üks samm, et valmistada [rahvast] ette võimalikeks järgmisteks mobilisatsioonideks ja katsuda elanikkonda motiveerida seda sõda edasi pidama," kommenteeris ekspert.

Hinnates Moskva Punasel väljakul peetud sõjaväeparaadil nähtut, ütles Saks, et hoolimata sellest, et tänavu ei demonstreerinud Venemaa oma sõjalennukeid, tanke ega roomikutel sõjamasinaid, andis see edasi põhisõnumi Vene armee püsimisest.

"Otse loomulikult oli see tagasihoidlikumas formaadis kui ta tavapäraselt on olnud. Aga see on maitse asi – mulje, et Venemaal on armee alles, ta ikkagi suutis jätta. Selles mõttes oli see Venemaa oma inimestele väga oluline," ütles Saks. "Need karbikesed (sõjaväelaste üksused paraadi formatsioonis – toim.) marssisid ja mulje ta jättis, see oli nagu olemas, oli markeeritud. Aga kaugel nendest suurtest paraadidest, mis kunagi peeti – seda kindlasti," tõdes ta.