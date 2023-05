Putin õigustas oma 9. mai kõnes taas sõda Ukrainas

Venemaa president Vladimir Putin väitis teisipäeval 9. mai sõjaväeparaadi kõnes Moskvas Punasel väljakul, et Ukraina sõjas on süüdi lääneriigid.

Putini sõnul peetakse praegu tõelist sõda ning väitis, et Venemaa kaitseb oma suveräänsust. Putin jätkas lääneriikide süüdistamist ning väitis, et lääne eesmärk on Venemaa lammutamine, vahendas BBC.

"Täna on maailm taas pöördepunktis. Meie kodumaa vastu on vallandunud tõeline sõda. Me kaitseme Donbassi elanikke, tagame oma julgeolekut," väitis Putin.

Putin võrdles Ukraina demokraatlikult valitud valitsust Natsi-Saksamaaga. Putini väitel on lääs unustanud, kes alistas natsid.

9. mail tähistab Venemaa Teise maailmasõja lõppu ning Moskvas toimus paraad. Pidustustega püütakse jätta varju Venemaale osaks saanud sõjalised tagasilöögid Ukrainas.

Riigitelevisioon näitas Putinit ja sõjaveterane Punase väljaku tribüünil, mille eest marssisid läbi tuhanded pidulikes mundrites sõjaväelased. Paraad oli siiski tagasihoidlikum kui eelmistel aastatel.

Paraadil osales kaheksa tuhat sõdurit, eelmisel aastal osales 11 000 sõdurit. Paraadil oli vähem sõjalist varustust ning seal polnud ka moodsaid tanke. Paraadi peeti ka lühemal kujul.