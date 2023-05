Terviseamet tuvastas Kuressaare joogivees kolibakteri

Terviseameti nakkushaiguste labori juhataja Janne Pullat selgitas, et joogivees esinenud kolibakteri serotüübi määramiseks viidi täiendavalt läbi PCR-analüüs, mille tulemusel on tegemist E.coli vormiga, mis ei ole kõige toksilisem tüüp, kuid langeb kokku patsientidel esinenud sümptomitega.

"Joogivees esinenud patogeenide tuvastamiseks on vajalik lasta bakteritel labori tingimustes vähemalt ööpäeva kasvada ning seetõttu võtab lõpliku kinnituse saamine aega. Täna jätkab labor patsientidelt võetud kliiniliste proovide analüüsi, kelle puhul vaadatakse, kas nakatumine on seotud sama nakkusallikaga," ütles Pullat.

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Kärt Sõber märkis, et viimase ööpäeva jooksul on Kuressaare haiglasse pöördunute arv langenud ja ka kiirabi kutsete arv on normaliseerunud.

"Olukord siiski lahenenud ei ole, sest Kuressaare veevärk tuvastas enda võetud kordusproovides samuti kolibakteri esinemise. Jätkuvalt on vajalik kraanivee põhjalik läbikeetmine, et hävitada võimalikud bakterid, mis on trassi alles jäänud ja jõuavad torustiku kaudu inimese koju. Kohalik vee-ettevõtja jätkab küll torustikes vee vahetamist ning kloori lisamist, et probleem kõrvaldada, kuid see võib veel mitu päeva aega võtta, kuni saasteallikas on lõplikult hävitatud," rääkis Sõber.

Sõber ütles ERR-ile, praegu veel väita ei saa, et kolmapäeval oleks Kuressaare kraanivesi puhas. "Enne kui sellist sõnumit anda, et saab kasutada kraanivett, peab ikkagi proovide tulemused ära ootama. Suure tõenäosusega klooritamine ja trasside puhastamine avaldab piisavalt mõju, nii et me loodame varsti sõnumi välja öelda, et vesi on ohutu kasutamiseks," lausus ta.

Saaremaa abivallavanem Liis Lepik ütles teisipäeval ERR-ile, et vald varustab seni, kuni kraanivett taas kasutada saab, pudeliveega koole ja lasteaedu. Lepiku sõnul praegu kohalikes kauplustes pudelivee saadavusega probleeme pole.

Kuressaare haiglal on oma veepuhastussüsteem ning nemad kraaniveest ei sõltu.

Põllumajandus- ja toiduamet palus kohalikel toidukäitlejatel mitte kasutada Kuressaare veevärgi vett toidu käitlemiseks ega valmistamiseks kuni lisaasjaolude välja selgitamiseni.

Terviseamet alustas järelevalvemenetluse

Kokkuleppe järgi jätkab vallale kuuluv Kuressaare Veevärk proovide võtmist iga päev, kuni joogivee probleem on lahenenud. Sõber ütles, et tõenäoliselt toimus saastumine torustikus ja tervisamet uurib asjaolusid.

Terviseamet viib läbi riiklikku järelevalvemenetlust, mille eesmärk on välja selgitada kõik Kuressaare joogivee saastumisega seotud asjaolud. Ühtlasi peab järelevalve käigus selguma, kas järgiti kõiki joogivee käitlemisega seotud reegleid.

Terviseamet märkis, et ohtlikuks osutub saastunud vesi alla neelates, kuid inimese nakatumise puhul võib bakteriaalne nakkus edasi kanduda ka perekondlikult, kui näiteks enne toidu valmistamist ja tualeti kasutamise järel pestakse käsi lohakalt. Seega tasub hoolas olla ka haigete pereliikmete eest hoolitsemisel.