Ameerika Ühendriikide hinnangul ei kavatse Wagneri palgasõdurite grupeeringu üksused Bahmutist lahkuda. Vene vägede käes on 85 protsenti Bahmuti linnast. Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoglu ütles, et Musta mere viljalepet võidakse kaks kuud pikendada.

11. mail kell 06.23:

USA hinnangul ei kavatse Wagner Bahmutist lahkuda

Ameerika Ühendriikide hinnangul on Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringuga seotud üksused jätkuvalt Bahmuti linnas ning pole märke nende lahkumisest, vahendas Politico.

Wagneri asutaja Jevgeni Prigožin ähvardas eelmisel nädalal, et Wagner lahkub Bahmuti linnast 10. mail, kuna neile pole antud piisavalt laskemoona.

USA allikate sõnul ei olnud Prigožini ähvardus autentne ning selle eesmärk oli saada reaktsioon Vene kaitsevaldkonna inimestelt, et Moskva saadaks täiendavat relvastust. USA hinnangul on Wagneri kontrolli all 85 protsenti Bahmuti linnast. Üks ametnik samas lisas, et ei saa välistada ka tšetseeni vägede lisandumist Bahmuti rünnakule abiks.

Zaporižžjas oli õhuhäire ajal kuulda plahvatust

Zaporižžja oblastis ja linnas oli öösel õhuhäire ning kella 1.23 kandis oli linnas kuulda plahvatust, teatas Suspilne toetudes oma korrespondendile.

Brjanski oblastit tabas taas droonirünnak

Vene Brjanski oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz väitis, et oblastis asuva Starodubi linna administratiivhoonet tabas droonirünnak.

Türgi välisminister: viljalepet võidakse kaks kuud pikendada

Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoglu ütles, et Türgi hinnangul suudetakse Musta mere viljalepet veel kaks kuud pikendada, teatas CNN Türk. Çavuşoglu naasis Türki Moskvast, kus ta kohtus muuhulgas ka Vene välisministri Sergei Lavroviga.

Venemaa tulud nafta ja gaasi müügist vähenesid 52 protsenti

Vene Föderatsiooni tulud nafta ja gaasi müügist olid selle aasta jaanuaris kuni aprillini 52 protsenti madalamad kui eelmise aasta samal perioodil, teatas Ukrainska Pravda Vene rahandusministeeriumi avaldatud andmetele tuginedes.

Selle aasta esimese nelja kuu jooksul olid Venemaa tulud nafta ja gaasi müügist 2,3 triljonit rubla ning muud tulud 5,5 triljonit rubla. Kokku sai Venemaa jaanuarist aprillini tulusid 7,8 triljoni rubla eest, mis on 22 protsenti vähem kui aasta tagasi samal perioodil.

Peskovi väitel sõdib Venemaa inimeste ja taristu kaitseks

Vene presidendi administratsiooni esindaja Dmitri Peskov väitis intervjuus Srpska vabariigi ATV-le, et Venemaa algatatud "sõjalise erioperatsiooni" eesmärgiks on inimeste ja taristu kaitse. ATV (Alternativna Televizija) on Ameerika Ühendriikide sanktsioonide all, kuna see on seotud Milorad Dodikuga, kes USA hinnangul destabiliseerib Bosnia ja Hertsegoviina riiki.

Dmitri Peskov väitis, et Venemaa on tekitanud Ukraina sõjamasinale suuri sõjalisi kaotusi ning Ukraina demilitariseerimine oli Venemaa välja kuulutatud sõjalise erioperatsiooni üks olulisi eesmärke. Samuti selgitas Peskov, et miks Vene vägede edenemine on nii aeglane: "See on sellepärast, et venelased ei sõdi. Sõdimine on täiesti teine asi. See on täielik taristu hävitamine. Täielik linnade hävitamine... Seda me ei tee. Me tahame taristut päästame. Teiseks tahame inimelusid päästa."

Avalikult kättesaadavate andmete kohaselt on Vene väed rünnanud korduvalt Ukraina kriitilist taristut, sh suurtükitulega tekitanud suuri kahjustusi rindelinnadele, mis sõja varasemates etappides oli selgelt näha Mariupolis, Severodonetskis ja Lõssõtšanskis.

Venemaa ja Ukraina tõendatud sõjalisi kaotusi on dokumenteerinud sõltumatu sõjandusblogi Oryx, kelle andmeil on Vene väed kaotanud sõjategevuses 10225 ühikut sõjatehnikat. Samas Ukraina väed on kaotanud üle 3315 ühikut sõjatehnikat.

RUSI mõttekoja 2022. aasta sügisel avaldatud raporti kohaselt plaanis Venemaa oma 2022. aasta veebruaris alustatud invasiooni käigus alistada Ukraina väed 10 päeva jooksul, et võimaldada anneksioon 2022. aasta augustiks. 2022. aasta invasioonist on möödunud 442 päeva.