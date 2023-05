CNN: Suurbritannia andis Ukrainale pikamaa Storm Shadow' tiibrakette

CNN-i allikate väitel on Suurbritannia andnud Ukrainale pikamaa Storm Shadow' rakette. Selle raketi lennuulatus on üle 250 kilomeetri ehk veidi vähem kui USA päritolu ATACMS rakettidel. Allikate sõnul lubasid ukrainlased rünnata raketiga vaid enda okupeeritud territooriumil asuvaid sihtmärke.

Ühendkuningriik on Ukrainale CNN-i allikate sõnul andnud mitu Storm Shadow' tiibraketti, mis annaks Ukrainale uue pikamaa ründevõime enne oodatud vastupealetungi Vene vägede vastu.

Storm Shadow on pikamaa vargtiibrakett, mille arendasid ühiselt välja Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. Tavaliselt lastakse see välja õhust. Raketi lennuulatus on üle 250 kilomeetri ehk veidi vähem kui USA päritolu ATACMS-i rakettidel. Ukraina on pikalt USA-lt ATACMS-i rakette palunud, kuid Ameerika Ühendriigid pole seda seni soostunud neile andma.

Üks lääneriigi ametiisik ütles CNN-le, et Ukraina valitsus kinnitas Suurbritanniale, et neid rakette kasutatakse ainult nende sihtmärkide pihta, mis asuvad Ukraina territooriumil ning Storm Shadow' rakettidega ei rünnata Vene Föderatsiooni pinnal asuvaid sihtmärke. CNN juhtis tähelepanu, et Briti valitsus on korduvalt nimetanud Venemaa poolt annekteeritud Krimmi poolsaart Ukraina suveräänseks territooriumiks, mille Venemaa ebaseaduslikult okupeeris ja annekteeris.

Ühe kõrgetasemelise USA sõjaväelase hinnangul on rakett pikamaa ründevõimekuse mõttes sõjalist olukorda muutev relvasüsteem ning sedasi saab Kiiev võime, mida on alates invasiooni algusest palunud. Seni on USA antud rakettide ründeulatus kuni 80 kilomeetrit ehk 49 miili.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles hiljuti mitmele Euroopa väljaandele antud intervjuus, et Ukraina vajab enne vastupealetungi veel veidi aega. Britid on ka varem andnud Ukrainale relvastust, mida USA pole veel olnud valmis Ukrainale andma. Ühendkuningriik lubas jaanuaris saata Ukrainale 14 Challenger 2 tanki. Peale seda teatas USA, et saadab Ukrainale M1-Abrams tankid ning Saksamaa lubas ka Leopard 2 tankide tarned.

Briti peaminister Rishi Sunak andis varem sel aastal mõista, et britid võivad saata Ukrainale pikamaa relvastust. Sunak ütles Müncheni julgeolekukonverentsil 18. veebruaril, et on vaja aidata Ukrainal kaitsta enda linnu Vene pommide ja Iraani droonide eest. "Ja seetõttu annab Ühendkuningriik esimese riigina Ukrainale pikamaa relvastust," ütles Sunak.

Briti valitsus esitas sel kuul avaliku hanketeate läbi oma rahvusvahelise Ukraina fondi (International Fund for Ukraine). Tollases teates oli kirjas, et Briti valitsus tunneb huvi pikamaa rakettide ostmise vastu ning võimalike tarnijatega võetakse kuu jooksul ühendust. Hanketeates oli kirjas, et rakettide ründeulatus peaks olema 100 kuni 300 kilomeetrit ning lõhkelaeng 20 kuni 490 kilogrammi.

Storm Shadow rakett Pariisi lennunäitusel 2007. aastal Autor/allikas: David Monniaux/Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Storm Shadow' raketi tootja MBDA teatel on selle raketiga võimalik rünnata sihtmärke iga ilmaga. Peale raketi väljatulistamist püsib rakett maapinna ligi, et vältida õhutõrjesüsteemide poolt tuvastamist. Sihtmärgile lähenedes kontrollib raketi infrapunasüsteem, et kas sihtmärk on õige.