Kaja Kallas: mul ei ole ühtki vasturohtu obstruktsioonile

Opositsioon on nädala algusest takistanud nädala päevakava kinnitamist ja seega seisatanud ka riigikogu töö. EKRE esimees Martin Helme ütles, et opositsioon suudab oma nõudmistega jätkata kuni erakorraliste valimiste esilekutsumiseni.

"Kõigi tahe peaks olema see, et põhiseaduslikud institutsioonid, et riigikogu saaks menetleda seadusi. Need (opositsiooni) etteheited ei ole ju tõsiselt võetavad. Esimene samm, mis me omalt poolt tegime, et me sidusime selle (maksueelnõude) paketi neljaks erinevaks eelnõuks," lausus Kallas.

Kallase sõnul jäävad tema käed lühikeseks, et riigikogus tekkinud tupikseisu lahendada.

"Mina olen täidesaatva võimu esindaja ja seadusandja peab saama ise oma tööd korraldada. Selle jaoks on riigikogu kodu- ja töökorra seadus ja põhiseadus. Ja kui tõepoolest on erakondadeülene kokkulepe kodukorda muuta, et neid auke kinni panna, siis see võiks ju olla. EKRE ütlebki selgelt välja, et nende eesmärk on võtta maha Kaja Kallase valitsus ja seda nad kavatsevad teha nii, et nad ei kavatse lasta (riigikogus) ühtegi asja menetleda. Mul ei ole tegelikult ühtki vasturohtu, kui ma tahan vastavalt seadustele toimetada," lausus Kallas.

Kallase sõnul on tema lootus Isamaal, kes on öelnud, et parlamentaarne demokraatia on nende jaoks ülioluline.

Valitsuse pressikonverentsil ütles Kallas, et ta on nõus opositsiooniga muudatusettepanekuid arutama, kuid enne peaks selleks riigikogus laskma eelnõud esitada ning arutelu sellega avama.

"Nemad (opositsioon – toim.) ütlevad, et me ei ole lugenud veel eelnõusid ja ei tea, milliseid muudatusettepanekuid teeme. Nii kaua, kui riigikogu pole arutanud, ei saa teha kokkuleppeid, sest see on ebademokraatlik," lausus Kallas.