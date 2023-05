Ülevaade: omavalitsuste tulude ümberjagamisest võidab enim Narva

Rahandusministeeriumis valminud eelnõu kohaselt hakatakse alates järgmisest aastast omavalitsusele raha jagama nii, et riiklikult pensionilt saaksid omavalitsused senise 1,88 protsendi asemel kolm protsenti. See tähendab ühtlasi, et omavalitsused, kus on elanikkond vanem, saavad rohkem raha, kuid linnad ja vallad, kus tööealiste osakaal on suurem, kaotavad.

Samas vähendatakse muult tulult omavalitsustele laekuva tulumaksu osa suurust 11,96 protsendilt 11,76 protsendile.

Suurim võitja on sellest muudatusest Narva linn, mille tulud suurenevad 1,547 miljoni euro ehk 2,5 protsendi võrra. Tulud kasvavad ligi miljoni euro võrra ka Kohtla-Järve linnal, Pärnu linn saab 622 000 euro võrra rikkamaks ning üle 300 000 lisandub ka Saaremaa valla, Sillamäe linna, Valga valla ja Viljandi linna kukrusse.

Miinuspoolelt leiab Tallinna ja Tartu linna ning Harjumaa niinimetatud kuldse ringi vallad. Hiiumaa vald jääb 50 000 euro võrra vaesemaks ning raha jääb vähemaks Muhu, Vormsi ja Ruhnu vallal.

Protsentuaalselt on suurim kaotaja Rae vald, kelle tulud vähenevad 1,8 protsenti, kuid üle ühe protsendi kahaneb ka Kiili, Harju, Viimsi, Saku, Saue ja Jõelähtme valla ning Keila ja Tallinna linna tulu.

Ehkki Ruhnu valla rahakott jääb vaid 3000 euro võrra vaesemaks, tähendab see nende jaoks 1,2-protsendilist tulu vähenemist ehk "kannatajate" edetabelis on saar kõrgel ehk seitsmendal kohal.

Võitjate poolelt on tulude protsentuaalse suurenemise poolest esirinnas Sillamäe ja Kohtla-Järve linn, mõlemate tulubaas kasvab 2,6 protsendi võrra. Narva tulud kasvavad 2,5 protsenti, Loksa linnal 2,3 protsenti ning Lüganuse, Rõuge ja Toila vallas kaks protsenti.

Tulumaksuseadusesse tehtavate muudatustega tahab valitsus suurendada vaesemate omavalitsuste tulusid ja see tähendab ühtlasi, et jõukamad omavalitsused saavad senisest vähem raha.