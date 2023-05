Balti riigid kiirendavad lahkumist Vene elektrivõrgust

"Täna leppisime vastavalt oma aruteludele kokku, et kiirendame neid projekte kohe, kui tehnilised uuringud on valmis. Seda tehes püüame kiirendamiseks leida ka ühise ajakava," ütles peaminister Kaja Kallas pärast kohtumist Leedu peaministri Ingrida Šimonyte ja Läti valitsusjuhi Krišjanis Karinšiga. Tema sõnul jätkavad energeetika eest vastutavad ministrid tööd üksikasjade kallal ning samuti tehakse tihedat koostööd ka Euroopa Komisjoni ja Poolaga.

"Protsessi kiirendades peame paratamatult arvestama ka sellega, et tehnilised riskid oleksid võimalikult minimaalsed ning elektritarbijatele ei tekiks liigset lisakoormust. Eestis edenevad kõrgepingeliinide rekonstrueerimine ja sünkroonkompensaatorite ehitus plaanipäraselt ning valmisolek võrkude lahti ühendamiseks tekib järk-järgult. Iga päevaga oleme paremini valmis kui eile ning kui valmivast analüüsist selgub, et meil on võimalik mõnda etappi kiirendada ilma liigseid riske võtmata, siis tuleb seda teha," lausus teema kohta kliimaminister Kristen Michal valitsuse saadetud pressiteate vahendusel.

Läti peaminister Karinš kinnitas pressikonverentsil, et see on oluline prioriteet ka Läti jaoks. "Arutasime seda teemat täna ja leppisime kokku, et liigume edasi nii kiiresti kui võimalik, mis puudutab tehnilist tasandit. Kuid samas peaks poliitiline tahe ja kindlus olema samuti meie kõigi jaoks selgelt arusaadav. Leedu elektrivõrgu eraldumiskatse edukus näitab, et eesmärk on meile lähemal kui me oleksime varem osanud arvata," ütles Karinš.

Leedu valitsusjuht tõdes, et kolme Balti riigi elektrivõrgu ümberühendamine on samaaegselt nii tehniline kui ka poliitiline projekt, kuna praegused elektriühendused on Venemaaga, mis aga ei pruugi olla usaldusväärsed. Ta viitas ka Venemaa tegevusele Ukrainas, kus Vene väed on rünnanud elektritaristut. Šimonyte sõnul võib Venemaa ka Balti riikide mõjutamiseks kasutada elektrisüsteeme.

"Nagu kolleegid mainisid, on eesmärk – (Vene elektrisüsteemist lahkuda – toim.) niipea kui võimalik. Aga nagu alati, kui meil tegemist nii keerulise süsteemiga kui elektrisüsteem, siis olulised aspektid peituvad detailides ja me ei saa elimineerida kõiki riske," rääkis Leedu peaminister. Aga sama moodi võttis Leedu riski, kui tegi aprillis elektrivõrgu eraldumiskatse, lisas Šimonyte.

"Poliitiline eesmärk on meil väga selge, sest keegi ei taha selle konkreetse võrguga olla seotud kauem kui tehniliselt vaja," rõhutas Leedu valitsusjuht.

Peaminister Kallas kinnitas pressikonverentsil, et Balti riikide vahel ei ole sünkroniseerimise ette poole toomises vastuolu. Leedu on teatanud, et sooviks elektrivõrgu ümberühendamise teha juba 2024. aastal

"Meil on kokkulepe olemas, tegemist on Balti riikide projektiga. Me tahame kiirendada seda protsessi ja me teeme kõik, mis võimalik selleks, et meil oleksid tehnilised tingimused valmis selleks, et me saaksime seda projekti kiirendada. Seetõttu ootame ka uuringute tulemusi. See ei ole poliitiline küsimus, vaid tehniline küsimus. Nii et me tahame jälgida seda, kas see on teostatav, kas seda on võimalik saavutada. Ja pärast seda, kui uuringud on teostatud, saame kokku leppida juba konkreetse ajagraafiku osas. Ja ma usun, et me olem siin ühel meelel," rääkis Kallas.