Eleringil valmis Auveres viimane sünkroonkompensaatorjaam

Sünkroonkompensaatorid aitavad kriitilistes olukordades stabiliseerida elektrivõrgu sagedust ning neil on tähtis roll elektrisüsteemi stabiilsuse tagamisel pärast Eesti elektrivõrgu eraldumist Venemaast tuleva aasta veebruaris.

"Nii poliitiliste kui ka majanduslike suhetega oleme ju tegelikult integreerunud lääneriikidega ja see ongi olnud viimane asi, milles oleme veel olnud ühendatud ja sõltuvad natukene oma idanaabrist. Põhiline meie jaoks ongi see, et me nüüd seda sõltuvust lihtsalt vähendame tänu sellele," rääkis Eleringi juhatuse liige Kalle Kilk.

"Sünkroniseerimisprojekti käigus me tegelikult ehitame meile endale võimekuse hakkama saada hädaolukordades ka täiesti iseseisvalt, mida meil seni ei olnud. Meil peab olema tegelikult võimekus iseenda elektritootmist reguleerida niivõrd täpselt, et see suudaks hoida tarbimise vastu ennast tasakaalus. Lisaks sellele on meil ka elektrijaamad, mis on võimelised reguleerima sagedust täpselt, ja meil on piisavalt tugevad ühendused naaberriikide suunas, kus on täiendavaid elektrijaamasid, mis aitavad meie sagedust hoida," lisas ta.

Auvere kompensaatorjaama ehitus maksis ligi 20 miljonit eurot. Kpkku on Venemaa elektrivõrgust eraldumisse investeeritud 300 miljonit eurot.