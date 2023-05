Lääne allikad räägivad Vene üksuste taganemisest Bahmuti lähistel

Briti sõjaväeluure ja Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut teatasid sellest, kuidas Vene üksused on taganenud Bahmutist põhjas ja lõunas asuvatelt positsioonidelt. Venemaa on üritanud Ukraina käsutuses olevat õhutõrjesüsteemi Patriot hävitamiseks kasutada hüperhelikiirusega raketti, kuid Ukraina suutis sama süsteemiga Vene hüperraketi alla tulistada, kinnitasid reedel telekanalile CNN USA ametlikud allikad.

CNN: Vene Kinžal oli mõeldud Patrioti hävitamiseks

Venemaa on üritanud Ukraina käsutuses olevat õhutõrjesüsteemi Patriot hävitamiseks kasutada hüperhelikiirusega raketti, kuid Ukraina suutis sama süsteemiga Vene hüperraketi alla tulistada, kinnitasid reedel telekanalile CNN USA ametlikud allikad.

Allikate sõnul leidis kõnealune Venemaa katse aset eelmisel nädalal, mil Ukraina teatas, et lasi kevadel riiki tarnitud Patriot süsteemiga alla Vene hüperhelikiirusega raketi Kinžal.

Telekanal teatas juba siis, et Pentagon peab seda tähtsaks sündmuseks ja neil pole informatsiooni paikapidamises kahtlustki.

Varem oli Venemaa veendunud, et hüperhelikiirusega ballistilise raketi kasutamise korral tabab see alati kindlasti sihtmärki. Ukrainlased tõestasid, et nii see pole.

Telekanali CNN allikate sõnul viitab ülihelikiirusega raketi edukas kaitsmine sellele, et ukrainlased on kiiresti õppinud Patrioti süsteeme kasutama. Uudistekanali andmetel on Ukrainal vähemalt kaks Patrioti süsteemi, millest üks saadi Ameerika Ühendriikidelt ja teine Saksamaalt.

UNIAN tõi välja, et Vene rakett Kinžali hävitati 4. mai öösel toimunud rünnaku käigus. Varem oli neid rakette peaaegu võimatu õigeaegselt avastada ja alla tulistada.

Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ignati sõnul on praegu Ukrainal kahte tüüpi õhutõrjesüsteeme ballistiliste rakettide vastu – need on Patriot ja SAMP/T.

Ignat rõhutas, et vaatamata Patrioti kasutamise muljetavaldavale edule ei suuda Ukraina endiselt oma taevast täielikult kaitsta. Olemasolevatest õhutõrjesüsteemidest selleks ei piisa ja seega on endiselt vaja F-16 hävitajaid, mis on võimelised tulistama alla sihtmärke nagu Kinžal.

Eestkõneleja rõhutas, et Kinžali likvideerimine oli Venemaale šokk, sest riik on korduvalt väitnud, et seda tüüpi rakett on lahinguväljal nii-öelda superrelv.

"Selle müüdi on aga Ukraina relvajõud nüüdseks ümber lükanud. Nagu müüt, et Vene sõjavägi on üks juhtivaid maailmas, mis eksisteeris enne täiemahulist sissetungi Ukrainasse," sõnas kõneisik.

Venemaa on Ukrainas oma agressioonisõjas ka varem kasutanud hüperhelikiirusega Kinžali rakette, mille tõrjumiseks Ukrainal polnud varem piisavalt relvastust.

Patriot süsteemi radar suudab tuvastada sihtmärke aga väga kaugelt.

"Varjupoolena on Patriotil tuvastatav signaal, mille põhjal on Venemaa ilmselt suutnud Ukraina süsteemi asukoha kindlaks teha," hindas telekanali CNN teine ​​allikas.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on varem avalikult tunnistanud, et Venemaa üritab Ukrainas Patrioti süsteeme hävitada.

Spiegel: Saksa valitsus valmistab ette suurt relvaabi paketti Ukrainale

Saksamaa valitsus on kokku leppinud seni suurimas relvaabi paketis Ukrainale, mille väärtus ulatub 2,7 miljardi euroni, teatas ajakiri Der Spiegel laupäeval.

Der Spiegeli andmetel arutasid valitsuse liikmed abipaketti salajastel kõnelustel ning see tehakse avalikuks pühapäeval Aachenis, kui Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile antakse üle Karl Suure preemia.

Ajakirja info kohaselt keskendub abipakett kahele valdkonnale. Ukraina relvajõude tugevdatakse jalaväe soomukite ja tankidega ning teiseks soovib Saksamaa tugevdada Ukraina õhukaitset.

Seetõttu koosneb pakett 20 jalaväe lahingumasinast Marder, 30 tankist Leopard 1, 18 liikursuurtükist, neljast õhutõrjesüsteemist Iris-T ning kuni 200 droonist.

Lääne allikad teatavad Vene üksuste taganemisest Bahmuti lähistel

Lääneriikide allikate väitel on Vene üksused olnud sunnitud taganema nii Bahmutist põhjas kui ka lõunas.

Vene relvajõudude üksus taganes korratult oma Bahmutist lõunas asunud positsioonidelt, teatas Briti sõjaväeluure laupäeva hommikul avaldatud lühiülevaates.

See võimaldas Ukraina üksustel umbes kilomeetri võrra edasi liikuda, lisati samas.

Ukraina kätte langenud alal on mõningane taktikaline tähtsus, kuna see oli Vene üksuste sillapea Donets-Donbassi kanali läänekaldal, Kanal tähistab suuresti kahe poole vahelist rindejoont.

Samas teatas Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) oma laupäevases ülevaates, et geolokatsiooni andmed näitavad Vene vägede taganemist Bahmutist loodes.

ISW andmeil lahkusid tugeva suurtükitule alla sattunud Vene üksused Bohdanivka ja Berhivka asulate vahelisest piirkonnast, mis asub Bahmutist nelja kilomeetri kaugusel loodes.

ISW viitab ka ühele Vene sõjablogijale, kelle andmeil taganes oma positsioonidelt Bahmutis kuue kilomeetri kauguselt loodes Venemaa 14. armeekorpuse 200. üksik motolaskurbrigaad.

Vene allikad hoiatasid ka selle eest, et erasõjakompanii Wagner Bahmutis asuvad üksused võidakse ümber piirata.

Samas möönab ISW ka seda, et Vene kaitseministeerium on eitanud teateid taganemisest.

Ukraina teatas suure koguse Vene sõjatehnika hävitamisest

Ukraina kaitsejõudude laupäeval avaldatud tavapärase hinnangu kohaselt Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril 2022 selgub, et agressor on jäänud ilma tavapärasest suuremast kogusest sõjatehnikast:

- elavjõud umbes 198 260 (võrdlus eelmise päevaga +590);

- tankid 3751 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 7307 (+12);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 3095 (+27);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 561 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 314 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 2665 (+29);

- tiibraketid 970 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6011 (+15);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 402 (+9).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.