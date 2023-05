Zelenski kohtub Itaalias paavsti ning peaministriga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski alustas laupäeval visiiti Rooma, kus kohtub Itaalia valitsuse liikmetega ja paavst Franciscusega, kes on öelnud, et Vatikan osaleb rahumissioonis, et lõpetada sõda Ukrainas.

Zelenski kohtus Itaalia presidendi Sergio Mattarellaga ning laupäeval on kavas ka töölõuna peaminister Giorgia Meloniga. Peale seda siirdub Zelenski Vatikani.

Mattarella ütles peale kohtumist, et Itaalia jätkab Ukraina täielikku toetamist nii sõjaliselt ja rahaliselt kui kui humanitaar- ja ehitusabiga.

Zelenski ise nimetas Itaalia külastamist tähtsaks külaskäiguks, mis viib Ukraina võidule lähemale.

Zelenski osaleb ka kohalikus populaarses telesaates ning reisib siis Saksamaale.

Meloni külastas Kiievist veebruaris ning lubas Zelenskile, et Itaalia toetus Ukrainale on jätkuv, vaatamata et nii mõnigi tema liitlane, näiteks endine peaminister Silvio Berlusconi, on lähedastes suhetes Moskvaga.

Kohtumist paavstiga peetakse Zelenski visiidi kõige olulisemaks osaks. Sõja algul proovis paavst olla erapooletu vahendaja, kuid mõistis hiljem karmilt hukka Venemaa sissetungi, võrreldes Venemaa tegutsemist kõige suuremate kuritegudega Ukraina vastu Nõukogude ajal.