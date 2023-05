Kiievi võimud teatasid, et Venemaa ründas ööl vastu teisipäeva Ukraina pealinna rakettidega. Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas esmaspäeval, et riik hakkab väljaõpet andma Ukraina hävituslenduritele.

Oluline 16. mail kell 18.52:

Ukraina väitel vabastati paari päevaga 20 ruutkilomeetrit Bahmuti lähistel

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar väitis, et Ukraina väed suutsid viimase paari päevaga vabastada Bahmuti lähistel 20 ruutkilomeetrit. Vabastatud alad asuvad Bahmutist põhjas ja lõunas. Samas edenevad Vene väed Bahmuti linna alal, hävitades sealset hoonestust suurtükitulega. Lisaks sellele koondab Vene väejuhatus dessantväelasi ning rasked lahingud jätkuvad.

Ukraina ühines Tallinnas asuva NATO küberkaitsekeskusega

Ukraina välisministeerium teatas, et Ukraina ühines Tallinna asuva NATO küberkaitsekeskusega. Täna lisandus keskuse ees lehvivate lippude hulka ka Ukraina lipp.

Hensoldt tarbib Ukrainale veel kuus TRML-4D õhuradarit

Kaitsetööstussektori ettevõte Hensoldt teatas, et tarnib Ukrainale veel kuus TRML-4D õhuradarit. Radarid jõuavad kohale aasta teises pooles peale radarimeeskondade väljaõpet. Kogu pakett on väärt 100 miljonit eurot. Mõned Hensoldti TRML-4D radarid on juba praegu Ukrainas IRIS-T õhutõrjesüsteemi osana.

Nende radaritega on võimalik tuvastada mitmesuguseid õhusihtmärke, sh lennukeid, helikoptereid ja tiibrakette. Hensoldt ei maininud oma teates, et kes radarid tellis ning kes nende eest maksab.

Aafrika riigid tahavad vahendada rahu Ukraina ja Venemaa vahel

Lõuna-Aafrika Vabariigi (LAV) president Cyril Ramaphosa väitis, et nii Ukraina president Volodõmõr Zelenski kui ka Vene president Vladimir Putin nõustusid Aafrika liidrite rahumissiooni võõrustama. Ramaposa sõnul on rahumissioonist teadlikud ka ÜRO peasekretär, USA ja Suurbritannia. LAV presidendi sõnul toetasid London ja Washington ettevaatlikult seda ettepanekut.

Cyril Ramaphosa sõnul osalevad rahumissioonil peale Lõuna-Aafrika Vabariigi riigipea ka Egiptuse, Senegali ja Uganda riigipead, vahendas Reuters.

Kiiev jäi taas Venemaa raketirünnaku alla

Kiievi võimud teatasid, et Venemaa ründas ööl vastu teisipäeva Ukraina pealinna Kiievit rakettidega.

Kiievis kukkus allatulistatud raketi praht kohaliku loomaaia territooriumile. Solomianka rajoonis sai kannatada hoone, põlema läks mitu autot. Vigastada sai vähemalt kolm inimest, vahendas The Kyiv Independent.

Õhuhäiresireene oli teisipäeva varahommikul kuulda veel ka teistes Ukraina oblastites.

Kiiev teatas kuue Venemaa hüperhelikiirusega raketi allatulistamisest

"Ukraina õhutõrje tulistas alla kõik 18 Venemaa raketti, sealhulgas kuus raketti Kinžal," teatas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi.

Kiiev teatas veel, et riigi väed tulistasid alla kuus Iraanis toodetud hulkurdrooni, vahendas The Kyiv Independent.

USA allikad ütlesid juba eelmisel nädalal telekanalile CNN, et Venemaa on üritanud Ukraina käsutuses olevat õhutõrjesüsteemi Patriot hävitamiseks kasutada hüperhelikiirusega raketti, kuid Ukraina suutis sama süsteemiga Vene hüperraketi alla tulistada. Allikate sõnul leidis kõnealune katse aset mai alguses, mil Ukraina teatas, et lasi kevadel riiki tarnitud Patriot süsteemiga alla Vene hüperhelikiirusega raketi Kinžal.

Vene raketirünnaku tagajärjed Kiievis Autor/allikas: SCANPIX/Pavlo Petrov/Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/Handout via REUTERS

Prantsuse president vihjas Ukrainale kaugmaarakettide andmisele

Prantsusmaa president Emmanuel Macron vihjas usutluses telekanalile TF1 kaugmaarakettide üleandmisele Ukrainale, kirjutas teisipäeval portaal Unian.

Macron ei avaldanud Ukrainale tarnitud relvade kohta üksikasju, märkis vaid, et nende hulgas on rakette, mille lennuulatus "võimaldab Ukrainal vastupanu osutada", vahendas BNS.

Macron märkis, et juba varem on Ukrainasse tarnitud märkimisväärseid relvi, sealhulgas liikursuurtükke Caesar, laskemoona ja soomukeid. "Aitame Ukrainal Vene agressorile vastu seista. See tähendab, et me ei tarni relvi, mis võivad ulatuda Venemaa alani või millega saab Venemaad rünnata," ütles ta.

11. mail sai teatavaks, et Ühendkuningriik varustas Ukrainat kaugmaa tiibrakettidega Storm Shadow.

Asjatundjate hinnangul aitavad Storm Shadow kaugmaaraketid Ukraina väge vastupealetungi ajal ning muutuvad probleemiks Venemaa õhutõrjesüsteemile.

Storm Shadow on kaugmaa tiibrakett. Selle töötasid välja ühiselt Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. Täpsuse tagamiseks on need raketid varustatud täiustatud navigatsioonisüsteemiga.

Ukraina: Venemaa rünnakute tõttu hukkus Harkivi oblastis kaks inimest

Harkivi oblastis hukkusid mees ja naine. Üks mees viidi veel vigastuste tõttu haiglasse. Vene väed pommitasid veel ka oblastis asuvat Vovtšanski linna, kahjustada sai kohalik haiglahoone, vahendas The Kyiv Independent.

Macroni sõnul hakkab Prantsusmaa koolitama Ukraina hävitajapiloote

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas esmaspäeval, et riik hakkab väljaõpet andma Ukraina hävituslenduritele, vahendas BNS.

"Oleme avanud ukse Ukraina pilootide koolitamiseks ja seda koos mitme teise Euroopa riigiga, kes on samuti selleks valmis. Ma arvan, et arutelud käivad ka ameeriklastega," kinnitas riigipea teleintervjuus rahvusringhäälingule TF1.

"Väljaõpe algab koheselt," lisas Macron täpsustamata muid üksikasju.

Briti valitsus teatas esmaspäeval, et Ühendkuningriik alustab suvest Ukraina pilootide väljaõpet ning teeb tööd, et kolmandad riigid võiksid tarnida Ukrainale F-16 hävituslennukeid. Väljaõppeprogramm võimaldab Ukraina pilootidel õppida käsitsema eri tüüpi lennukeid.

USA välisministeeriumi eestkõneleja Vedant Patel kinnitas esmaspäeval ajakirjanikele, et riik peab oluliseks Ukraina hävitajapilootide koolitamist välismaal.

"See on väga oluline protsess. Mitmed liitlasriigid osutavad meie Ukraina partneritele olulist kaitseabi," ütles Patel.

Ukraina sõjaväelane Autor/allikas: SCANPIX/AP/LIBKOS

Abramsi tankid jõudsid Saksamaale

Pentagon teatas esmaspäeval, et 31 Abramsi tanki saabusid Saksamaale. Ukraina sõdurite väljaõpe algab järgmise paari nädala jooksul. Väljaõppeprogramm kestab mitu kuud ja tankid jõuavad Ukrainasse sügisel, vahendas CNN.

"Nüüd Saksamaale saabuvad tankid on mõeldud spetsiaalselt Ukraina meeskondade koolitamiseks. Samal ajal Ukrainasse saadetavad tankid läbivad renoveerimise töid ja neid valmistatakse ette transpordiks," ütles Pentagoni pressiesindaja Pat Ryder.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 520 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 199 980 (võrdlus eelmise päevaga +520);

- tankid 3762 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 7348 (+12);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 3150 (+13);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 562 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 316 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 2732 (+12);

- tiibraketid 973 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6048 (+14);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 410 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.