Kultuuriministeeriumi kantsleriks võib saada Kristiina Alliksaar

Brüsselis viibiv kultuuriminister Heidy Purga (Reformierakond) ei olnud valmis esialgu võimalikku valikut kommenteerima.

Alliksaar ütles ERR-ile, et hetkel juhib ta ametiaja lõpuni Vanemuise teatrit, mis saab läbi 30. juunil.

"Minu nimega spekuleeritakse palju, soovin oma otsused ise teha. Aitäh huvi tundmast," märkis Alliksaar. "Minu enda tulevikuplaanidest ei ole praegu ka veel midagi rääkida, hetkel juhin ametiaja lõpuni Vanemuise teatrit kogu energiaga."

Alliksaar teatas märtsis, et teatrijuhi ametikohale uuesti ei kandideeri ning tema viimane tööpäev on 30. juunil. Alliksaar on varem juhtinud ka Ugala teatrit.

Vanemuine kuulutas välja avaliku konkursi uue juhi leidmiseks 16. märtsil, kuid tähtajaks ei laekunud positsioonile nõukogu visiooniga sobivaid kandidaate. Seejärel valiti teatri juhiks järgnevaks aastaks varasem Rahvusooper Estonia peadirektor ja Põhja-Pärnumaa vallavanem Aivar Mäe.

Esmaspäeval kinnitas kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits ERR-ile, et lahkub ametist 10. juunil, mil saab läbi tema viieaastane ametiaeg.

Sits töötas kultuuriministeeriumis viimased 10 aastat, 2013. aastal asus ta ametisse kultuuriväärtuste asekantslerine, enne seda töötas ta muinsuskaitseametis ja on olnud ka Lihula muuseumi direktor.