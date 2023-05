Tallinna volikogu opositsioon läheb aseesimehe valimisel uuele katsele

Opositsioonile kuuluva teise aseesimehe koht on praegu Reformierakonna käes, aga kuivõrd sellel kohal oli ministriks siirdunud Kristen Michal, on vaja volikogule uut aseesimeest. Reformierakonna fraktsioon otsustas uueks aseesimeheks esitada Sander Andla.

"Aprillis jäi aseesimees aga valimata, sest EKRE otsustas ka oma kandidaadi üles seada ning otsida talle lisahääli Keskerakonnast," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimehe Pärtel-Peeter Pere.

Ta selgitas, et vahepeal on neli opositsioonierakonda kohtunud kahel korral, kuid EKRE ülejäänud opositsiooniga enam koostööd teha ei soovi.

"Me küsisime kahel eraldi kohtumisel rahulikult ja kiirustamata, kas EKRE sooviks pealinnas ühisele vastasele keskenduda või mitte. Paraku paistab, et Keskerakond on lõhki ja EKRE on otsustanud neile kosja minna. Eelmisel korral toetasid osad keskerakondlased aseesimehe valimisel EKRE kandidaati ning EKRE omakorda keskerakondlase Andrei Kante kinnitamist haridusvaldkonna abilinnapeaks," kommenteeris Pere.

Sander Andla sõnul on keeruline prognoosida, kas neljapäeval saab aseesimees valitud või jätkub patiseis.

Aseesimehe kinnitamiseks on vaja vähemalt 40 poolthäält. Aprillikuisel istungil sai Andla 29 ja EKRE kandidaat Mart Kallas 15 häält. Kehtetuid sedeleid oli 30.

Volikogu aseesimehe töötasu on sama, mis Tallinna abilinnapeadel, 1. aprilli seisuga on see 7012 eurot.