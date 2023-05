Prokuratuur otsib võimalusi Slava Ukraini kohta infot andnud ukrainlasega rääkida

"Riigiprokuratuur ja politsei on nüüdseks kursis, et Tšernov soovis enne temaga Ukrainas teostatud menetlustoiminguid tulla Eestisse, et anda siin ütlused seoses annetuste võimaliku väärkasutamisega. Töötame selle nimel, et teda oleks võimalik ka muutunud oludes ehk pärast Ukrainas elukohast lahkumise keelule allutamist üle kuulata," ütles riigiprokurör Triinu Olev neljapäeval pressiesindaja vahendusel ERR-ile.

Ukraina Dnipropetrovski oblasti politsei pidas Slava Ukraini annetuste väärkasutamisest MTÜ nõukogu teavitanud Tšernovi nädalavahetusel kinni ja ta viibib praegu koduarestis. Mehe sõnul kardab ta oma elu pärast, sest on kursis annetuste kuritarvitamisega. Väidetavalt plaanis ta Ukrainast lahkuda ja tulla Eestisse, et siinsetele uurimisasutustele toimunust täpsemalt rääkida, kuid peeti otsitud põhjusel Ukrainas kinni.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon teatas neljapäeval, et pöördub valitsuse poole ettepanekuga aidata Tšernovil Eestisse tulla ning vajadusel tagada talle võimalus siin turvaliseks viibimiseks.

Riigiprokurör Olevi selgituste kohaselt ei saaks Eesti Tšernovile praegu tunnistajakaitset pakkuda.

"Tunnistajakaitse programmi reguleerib Eestis tunnistajakaitse seadus. Tunnistajakaitse kohaldamise üks eeldus teiste seas on ka inimese enda nõusolek. Küll tuleb arvestada, et kui inimene on Ukrainas kahtlustatav ja temale on määratud tõkend, ei saa me elukohast lahkumise keelule allutatud kahtlustatavat Ukraina õiguskaitseasutuste eest varjama hakata," ütles Olev.

Välisministeeriumi pressiesindaja vastas neljapäeval ERR-i küsimusele ministeeriumi puutumusest Slava Ukraini teemaga, et ei ole sellega seotud: "Välisministeeriumil puudub puutumus MTÜ Slava Ukraini tegevuse ja uurimise osas, sest välisministeerium ei tegele kriminaalasjadega. Nendega tegeleb prokuratuur, kes suhtleb ka vajadusel otse Ukraina prokuratuuriga."

Olev: Eesti hakkas Slava Ukrainiga tegelema ammu enne kriminaalmenetlust

Riigiprokurör kaitses ka prokuratuuri otsust, alustada MTÜ Slava Ukraina tegevuse suhtes kriminaalmenetlust alles 9. mail, ehkki esimesed kahtlused ühingu suhtes said avalikuks juba märtsi alguses.

"Eesti õiguskaitseasutused pöörasid MTÜ Slava Ukraini annetuste võimaliku väärkasutamise teemale tähelepanu alates esimese artikli ilmumisest. Nii analüüsisime aktiivselt erinevatest allikatest saadud teavet, et oleks võimalik anda hinnang, kas saadud info viitab mõne tahtliku kuriteo toimepanemisele ning millise kuriteo toimepanemisele see viitab. Niipea kui info andis aluse kriminaalmenetluse alustamiseks, me seda ka tegime," ütles Olev.

Aprillis tuli ilmsiks, et MTÜ Slava Ukraini kandis 1,5 miljonit eurot Eestist kogutud annetusi oma Ukraina koostööpartneri juhtidega seotud erafirmale IC Construction, millel on ilmselt fiktiivne omanik ja selle ainus tegevus oligi seotud Eesti MTÜ-ga. Ukraina ettevõtte eelmise aasta kasum oli 250 000 eurot.

Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Marie Lehtme sai eelmisel aastal oma tegevuse eest rohkelt tunnustust ning valiti 5. märtsil Eesti 200 kandidaadina selle erakonna suurima häältesaagiga riigikogusse. Praeguses on Slava Ukraini nõukogu Lehtme juhatusest tagasi kutsunud.