Õpetajaks õppivate tudengite stipendium tõuseb 400 euroni

Valitsus on õpetajate puuduse vähendamiseks tulnud välja uue toetusega ning alates sellest sügisest hakkavad õpetajaks õppivad tudengid saama lisastipendiumi suurusjärgus 400 eurot.

Kui palju tudengeid stipendiumi saavad, oleneb sellest, mis õpetajaks nad õpivad.

"Meil on vaja seda raha sihtida ikkagi nende õpetajate järelkasvule, kus meil on hästi kriitiline olukord. Põhimõtteliselt saavad kõik, aga protsentuaalselt saavad rohkem tudengid nendel õppekavadel, kus on kõige suurem õpetajate puudus," rääkis haridusminister Kristina Kallas.

Näiteks lasteaiaõpetajatest saavad stipendiumi 20 protsenti õppuritest, märkis Kallas. "Siis on 60 protsenti teatud erialadel. Ja nüüd nendel, kus on väga suur puudus ka õpetajatest tööturul – maatemaatikaõpetajad, informaatikaõpetajad – nende hulgas siis 80 protsenti tudengitest saavad stipendiumi."

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi loodab, et stipendium võimaldab õpetajaks õppijatel paralleelselt töötamisel õpingutele süveneda.

"Valdav enamus tudengitest ju töötab õppimise kõrvalt ja õpetajate puhul paljud õpetajad juba töötavad õpetajana. Sest meil on täna üle 2000 kvalifikatsioonita õpetaja koolides ja suur väljakutse ongi, et kuidas see teha seda kvalifikatsiooni omandamist nii paindlikuks, et nad selleni jõuaksid," rääkis Klaasmägi.

Õpetajaks õppijatel on võimalik saada ka praegu eristipendiumi. Selle suurus on 160 eurot ja seda saab ligikaudu 100 tudengit. Uue korra järgi tõuseb nii toetuse suurus kui ka selle saajate arv.

Stipendiumide maksmiseks antakse ülikoolidele lisaraha. "Sellel aastal on kulu 1,28 miljonit, aga aasta on poolik – 1. septembrist kuni detsembrini. Järgmisel aastal on kulu juba 4,4 miljonit," rääkis Kristina Kallas.

Samas toob Kristi Klaasmägi välja ka ühe probleemkoha. "Eks siin on väike murekoht ka meil juures, et lektori töötasu ülikoolis täna, kui me nüüd liidame kokku õpetaja töötasu koolis ja selle stipendiumi, siis lektori töötasu tegelikult on väiksem."