Direktori palk jääb mitmel pool õpetaja palgale alla

Õpetajate palga kiire tõus on tekitanud olukorra, kus koolidirektori palk jääb mitmel pool pedagoogi omale alla. Kui koolijuhid ja omavalitsused leiavad, et valitsus peaks hea seisma ka koolijuhtide palgatõusu eest, siis haridusministeeriumi vaates on direktori palk koolipidaja ehk omavalitsuse asi.

Tänavu kasvas õpetajate palk ligi neljandiku võrra, kerkides 1400 eurolt ligi 1750 eurole. Kui õpetajate palgaraha tuleb riigi kaukast, siis koolijuhile maksavad palka omavalitsused, kel 300-euroseks palgatõusuks raha ei ole.

"Õpetaja palgamäär on siin juba 1749 ja /.../ koolijuhtide palgamäär on alla 2000, siis ongi see vahe hästi väike. Või kui õpetajal on rohkem kui 1,0 koormust, siis ongi õpetaja töötasu suurem kui koolijuhil," rääkis Halliste põhikooli direktor Merle Hüva.

Tema sõnul oleks normaalne, kui iga õpetajate palgatõusuga kasvaks proportsionaalselt ka koolijuhi palk.

Viljandi vallavanema Alar Karu sõnul saavad omavalitsused riigilt koolide juhtimiseks toetust, kuid seda ei ole aastaid tõstetud.

"600-700 õpilasega kooli juhtimistoetus kataks ära direktori ja õppejuhi palga, aga kui näiteks võtta Viljandi vald, kus on 960 õpilast ja üheksa kooli, siis kui ära jagada tagasi õpilaste arvuga, siis tuleb välja, et ühe direktori jaoks on palgaraha 1000 eurot kuus, aga samas on vaja palgata ka õppejuht," selgitas Karu.

Vallajuhi sõnul ütlevad poliitikud ühelt poolt, et väikeseid koole tuleb säilitada ja kaitsta, samas annab haridusministeerium mõista, et koole on liiga palju.

"Peaks läbi vaatama, mis piirkondades ja omavalitsustes on rohkem koole ja vähem õpilasi. Kui soovitakse, et väikesed koolid edasipidi hakkama saaks, siis peaks ka juhtimisalast toetust suurendama," rääkis Karu.

Koolijuhtide palga alammäära ei ole kehtestatud ja haridusministeeriumi asekantsleri Liina Põllu sõnul on omavalitsuse ülesanne panna paika koolide juhtimisstruktuur ning leppida kokku koolijuhi ülesanded ja töötasu.

"Kindlasti on maapiirkonnas koolivõrku vaja korrastada ka juhtimise vaates. Kui õpilaste arv jääb väga väikeseks, koolis on ka õpetajaid vähe, siis tegelikult on mõistlik viia kas ühtse juhtimise alla koolimaju, kas liita näiteks lasteaed-algkoole – sellised ülesanded on omavalitsusel vaja ette võtta," selgitas Põld.

Põllu sõnul on ka direktorite roll kooliti erinev, sõltudes nii õpilaste kui ka õpetajate arvust.

"See proportsioon täna on väga erinev. Mõnes kohas saab juht umbes 20 protsenti õpetaja palgast suuremat palka, aga on ka omavalitsusi, kus on 40 protsenti suurem. Meie arvame, et see võiks jääda 40-50 protsendi juurde," ütles Põld.