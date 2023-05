Pärgmäe: usume, et Ryanair avalikustab peagi talvise lennuplaani

Tallinna lennujaama lennujaamatasude tõusu vastu vaielnud Ryanair müüb sügistalviseks hooajaks pileteid küll meie naaberlennujaamadest kuid mitte veel Tallinnast. Lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe ütles ERR-ile antud lühiintervjuus, et usub, et Ryanair siiski Eesti turult ei lahku.

Lennufirma Ryanair müüb pileteid sügis-talvistele lendudele nii Riiast, Vilniusest kui ka Helsingist, aga Tallinnast veel ei müü. Kas teie teate, miks?

Küsimus talvise lennuplaani kohta on alati eelkõige küsimus lennufirmale ehk siis, millal need piletid täpselt müüki pannakse. Mitmed lennufirmad on meile viimastel nädalatel öelnud, et talveplaan on veel täiendamisel. Ja lõplik talvine lennuplaan kinnitatakse tegelikult juuni keskel, kui toimub slot-konverents ja peale seda hakkab talvine lennugraafik ilmet võtma. Ka näiteks Tallinna lennujaama koduleheküljel hetkel talvist lennuplaani ei ole, sellepärast et see ei ole veel lõplik ja me ei saa seda kuvada.

Mis on slot-konverents?

See on nüüd see koht, kus arutatakse läbi, millised liinid lähevad üles ja millised mitte ja millised slotid suurtes lennujaamades lastakse vabaks. Ehk siis see on koht, kus lennuplaan talveks läheb suuresti lukku ja hakatakse selleks siis

ressursse planeerima nii lennujaamades ja lennufirmad ise ka hakkavad ressursse planeerima.

Kas lennujaam on suhelnud Ryanairiga teemal, kas nad järgmisel talvel lende Tallinnast jätkavad?

Suhtlus lennujaama ja Ryanairi vahel on ju käinud tegelikult terve talve ja me oleme ka neil külas käinud ja arutanud nende tulevasi plaane. Suhtlus lennufirmaga käib, aga tänasel hetkel on see puhtalt lennufirma otsus, mis mahus ta paneb piletid müüki ja millal ta seda teeb.

Millest see võib tulla, et Helsingi, Riia ja Vilniusega seoses on kõik teada, ainult Tallinnas ei ole?

Eks see sõltub ka lennufirma enda sisestest otsustusprotsessidest, sest ka teiste turgude piletid ei läinud müüki samadel päevadel. Kui ühe koha lennuplaan saadakse paika, võetakse järgmine ja nii nad järjest sinna müüki tulevad.

Loomulikult, meile ka meeldiks väga, kui talvine lennuplaan oleks juba müügis

ja see oleks ka klientidele väga positiivne, tänasel hetkel me ei näe nagu suurt probleemi selles, kui ta tuleb müüki lähiajal.

Teil on veendumus, et Ryanair jätkab Tallinnast lendamist?

Kui me vaatame neid kaheksat liini, mida Ryanair täna Tallinnast lendab, siis me näeme, et nendel liinidel läheb hästi ja täituvused on head, mistõttu meil ei ole alust arvata, et ta peaks siin midagi veel koomale tõmbama.

Olete te küsinud nende käest oma igapäevase suhtluse raames, et kas lendate edasi?

See on lennufirma enda otsus. Ega nad ei aruta seda lennujaamadega. See on lennufirma enda otsus.

Juhul, kui Ryanair ei lenda talvel Tallinnast enam edasi, siis kui suur kaotus see Tallinna lennujaamale oleks?

Tallinnale iga sihtkoht ja iga vedaja väga oluline, mistõttu loomulikult me väga loodame, et Ryanairi talvine lennuplaan saab olema tihe ja asjalik. Samas, kui nad teevad teistsuguseid otsuseid, siis meil on väga hea meel, et päris mitmed lennufirmad tunnevad huvi Tallinnast täiendavate liinide avamisele ja kindlasti Tallinn ilma ühenduseta jää.