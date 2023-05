Tartu Sõpruse sild tuleb 2+2 sõiduradade lahendusega

Valik tehti kahe liikluslahenduse vahel. Kui rattaaktivistide eelistatud kitsam autotee oleks toonud lisaks ka jalgrattarajad, siis linnavalitsuse hinnangul oleks see liigselt suurendanud autoliiklust Tartu kesklinnas ja sealjuures piiranud võimalusi kesklinna rattateid rajada.

"Peamine põhjendus on see, et Sõpruse sild on väga oluline linnaliiklust teenindav sild ja kõik liiklejagrupid peavad sillale ära mahtuma. Kui me räägime kliimaeesmärkide saavutamisest selle prisma läbi, et jalgratturite ja jalakäijate olukord läheb paremaks, siis me kindlasti liigume sinnapoole. Kui räägime sellest, et autoliiklust jõuliselt vähendada, siis kindlasti 2+2 seda ei toeta. Need valikud olid need, mille üle linnavalitsus otsustas," ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm (RE).

Tartu sotsiaaldemokraadist abilinnapea Elo Kiivet tõdes, et 2+2 lahendus ei olnud eelistatud variant.

"Me võiksime liikuda oma eesmärkide suunas kiiremini. Aga me jõudsime ikkagi kokkuleppele. Aga milles me kindlasti oleme partneritega ühel nõul, on see, et selle võrra kiiremini saame hakata viima muutusi ellu kesklinnas. Meie lootused on selles, et siis saame ümber vaatama hakata Riia-Turu tänava ristmikku, Turu tänava rattateid. Meil ei jää see asi ootele. 1+1 puhul oli see kõige suurem murekoht, et see võib jääda seisma," rääkis Kiivet.