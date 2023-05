Tallinnas Suur-Sõjamäel põleb jäätmejaam

Päästeamet teatas, et kell 17.49 teatati tulekahjust Suur-Sõjamäe tänaval asuvas jäätmejaamas. Inimesi evakueeritakse. Hetkel kannatanuid ei ole.

Päästeameti sõnul levib põlengust mürgine suits, mistõttu tuleks kõigil kolme kilomeetri raadiuses elavatel inimestel, eriti aga Suur-Sõjamäe ja Lasnamäe piirkonna elanikel uksed ja aknad suletuna hoida ning piirkonnas liikumist vältida.

"Kustutustööd toimuvad neljas töölõigus, kaitstakse kõrvalasuvaid hooneid," kirjutas päästeamet.

Põhja päästekeskuse valvepressiesindaja Pavel Kulikov ütles ERR-ile, et põlevad ohtlikud jäätmed.

Päästeameti kinnitusel on sündmuskoha lähistel liiklus häiritud. Suur-Sõjamae tänav on osaliselt kinni, kohapeal politsei reguleerib liiklust.

Tallinna lennujaama pressiesindaja Margit Holts ütles ERR-ile, et lennuliiklust suitsusammas veel mõjutanud ei ole ning lennujaama jaoks on praegu tuule suund soodne. Küll aga on Holtsi sõnul lennujaama territooriumil päästemeeskond täisvalmiduses.

Suitsusammast on näha ka Tallinna kesklinnast ja isegi Nõmmelt.

