Kreml pikendas WSJ-i ajakirjaniku eelvangistust kolme kuu võrra

Venemaa julgeolekuteenistus (FSB) vahistas märtsis Jekaterinburgis Gershkovichi. FSB väidab, et ameeriklane Evan Gershkovich luuras USA heaks.

Moskva ringkonnakohus rahuldas teisipäeval FSB taotluse jätta Gershkovich enne kohtuprotsessi algust vanglasse. Ta on praegu Lefortovo vanglas. See on kurikuulus vangla, kus hoitakse Vene julgeolekuteenistuse poolt arreteerituid. See vangla kuulus kunagi ka NKVD-le.

Gershkovichi vahistamine süvendas Washingtoni ja Moskva vahelisi pingeid veelgi. USA nõuab Gershkovichi viivitamatut vabastamist.

"Teda ei tohiks üldse kinni hoida. Ajakirjandus pole kuritegu. Ta tuleb viivitamatult vabastada. Me töötame väga kõvasti, et ta saaks naasta pere juurde koju," ütles USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby.