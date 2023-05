Euroopa Liidu kaitseministrid arutasid Ukrainale F-16 hävitajate andmist

Ka on Euroopas puudus mürskude tootmiseks vajalikest koostisosadest. Samas on kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul mitmed riigid suutnud haubitsamoona saata enda laovarudest suurtes kogustes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohtumisel arutati ka F-16 hävitajate saatmist, ent avalikult jäädi selles küsimuses kidakeelseks.

"Jätan pilootide treenimise täpse algusaja teate nendele liikmesriikidele. Aga loomulikult USA, kui F-16 hävitajate tootjamaa, president Joe Bideni luba nädalavahetusel ja teade, et nad alustavad treeninguid, on loomulikult oluline samm, mis lubab osaliselt saata hävituslennukeid ühel hetkel. Aga saadab ka väga selge sõnumi, et oleme valmis pikaajaliseks sõjaks," ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg.



Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et mõningal määral on F-16 teemast räägitud nii omavahel nelja silma all kui ka suurema laua taga.

"Osa info kohta on palunud mõlemad ministrid, et seda väljapoole lauda ei räägitaks. Hollandlased pigem on selles protsessis kaugemal, aga eelkõige see sõltub ikka kui kiiresti see komplekt kokku saadakse. Seal on vaja väljaõppe küsimused eelkõige lahendada. Loomulikult ka varustus, varuosad, hooldus. See on selline pikem protsess," rääkis Pevkur.