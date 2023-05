ERR Lätis: presidendivalimised on pannud küsimuse alla koalitsiooni tuleviku

Lätis on jäänud nädal presidendivalimisteni. Seimi esimees Edvards Smiltens lubas, et koalitsioonikohti ei jagata vastutasuks mõne kandidaadi toetamise eest parlamendis, ometigi prognoosib osa poliitikuid ja ka poliitikavaatlejaid valitsuses muudatusi.

Kolmest Läti presidendikandidaadist on ehk kõige vähem tuntud ja tõenäoliselt ka mitte võitja Elina Pinto. Kuid tal on väga suur rahvusvahelise töö kogemus ja ta on juba toonud Läti poliitikasse värskemat ja laiemat vaadet. Parteitu Pinto esitasid opositsioonis olevad Progressiivid, kuid kogu opositsioon teda ei toeta.

"Naised väärivad liidritena kindlasti toetust. Mind on Eesti juhtidena inspireerinud Kersti Kaljulaid ja Kaja Kallas. See tähendab nii tugevat ja kindlameelset otsustamist kui ka empaatiavõimet juhtimises. See on suurte muutuste ja väljakutsete ajal väga oluline. Mul on kolm last. Seepärast leian, et uut põlvkonda

on hädavajalik kaasata otsustamisse. Peame neile andma parima hariduse,

et nad suudaks me riiki tulevikus edasi arendada," rääkis Pinto.

Presidendivalimised Läti parlamendis on seadnud küsimuse alla ka Läti koalitsiooni tuleviku, sest ühist kandidaati pole leitud ja ilmselt ei leitagi. Ja nüüd süüdistatakse üksteist salajastes läbirääkimistes opositsiooniga, et oma kandidaadile toetust saada. Aga kõik saab selgeks järgmisel kolmapäeval, mil toimuvad presidendivalimised.

Peaministri Uus Ühtsus on esitanud presidendikandidaadiks välisminister Edgars Rinkevicsi ja Ühinenud Nimekiri oma asutaja, ettevõtja Uldis Pilensi. Rahvuslased pakkusid senise riigipea Egils Levitsi jätkamist, kuid nüüd on nad lubanud esimeses voorus üldse mitte kedagi toetada.

"On normaalne, et seimis võideldakse ja seistakse oma kandidaadi eest ning veendakse teisi tema sobivuses. Kuid punane liin on igasugune presidendiametiga kauplemine, lubades uut koalitsiooni või kohta võimuliidus," ütles Ühinenud Nimekirja liige, seimi esimees Edvards Smiltens.

Pinto leiab, et tema eelis on just poliitiline sõltumatus. "Arvestades minu Euroopa Liidu, NATO ja OECD töökogemust, soovin aktiivselt töötada välispoliitika suunal. Balti riigid võiksid olla rahvusvahelise poliitika kujundate juhtriikide seas, pakkudes uusi lahendusi. Seda võime õppida ka Eesti kogemustest," sõnas ta.