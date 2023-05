ERR Lätis: seekordsed presidendivalimised erinesid eelmistest

Kõik kolm presidendikandidaati olid väga tugevad ja paljuski nende nägemus riigipea tegevusest ja eesmärkidest kattus. Samuti jõudsid presidendikandidaadid pidada palju väitlusi ja ka kolmapäevane hääletamiste eelne arutelu seimis kujunes sisukaks.

"President peab olema inimene, kes suudab kõnelda nii võõrkeeli kui ka diplomaatilist keelt," ütles Uue Ühtsuse fraktsiooni esimees Ainars Latkovskis.

"Partei Läti Esikohal toetab harjumuspäraseid pereväärtusi. Just seepärast hääletame täna Uldis Pilensi poolt," sõnas fraktsiooni Läti Esikohal esimees Ainars Šlesers.

"Soovitaksin kõigil meil, sõltumata hääletustulemustest, pärast tulemuste selgumist võimalikult kiiresti unustada, kuidas keegi hääletas ja keskenduda sellele, et president on riigi sümbol," rääkis Rahvuslaste Ühenduse fraktsiooni esimees Raivis Dzintars.

Esimesed kaks hääletusvooru andsid kandidaatidele ühesuguse toetuse – Edgars Rinkevićs sai 42, Uldis Pilens 25 ja Elina Pinto kümme häält. Olukord muutus kolmandas voorus, kuhu pääses kaks enam hääli saanud kandidaati ning Pinto esitanud Progressiivid otsustasid toetada Rinkevićsit.

Nii sai praegune välisminister ühe hääle rohkem kui vaja ehk 52. Edgars Rinkevićsit toetas ka Roheliste ja Talurahva Liit. Rahvuslaste Ühendus ning venemeelne Stabiilsuse Eest! ei toetanud kedagi.

"Peetud väitlused ja ka arutelu minu võimaluste üle näitas, et Läti demokraatia on väga kõrgel tasemel. Soovin omalt poolt kinnitada, et teen kõik selleks, et meie riik areneks ja oleks turvaline ning et meie ühiskond oleks ühtsem," sõnas valitud president Edgars Rinkevićs.

Kolmapäevane hääletamine parlamendis oli kui järjepidevuse toetamine, sest Edgars Rinkevićs on pikalt tegutsenud Läti välis- ja kaitsevaldkonnas. Ja nagu ka mitmed saadikud ütlesid, vaevalt ta nüüd midagi põhimõtteliselt uut Läti poliitikasse toob, kuid tal on kogemused. See oligi ehk põhjus, miks Rinkevićsist saab järgmine Läti president.

Tema ametiaeg algab juuli esimesel poolel. Välispoliitika ja riigi julgeoleku kindlustamise kõrval püüab Rinkevićs Läti ühiskonda liita ning astub peagi oma koduerakonnast Uus Ühtsus välja, et riigipea saaks olla poliitiliselt sõltumatu.

Politoloogid on juba jõudnud tunnustada presidendivalimistega kaasnenud poliitilist võitlust.

Kuigi koalitsioon ei jõudnud ühise kandidaadi suhtes kokkuleppele, valiti riigipea seimis parteiüleselt, mis tähendab laiemat mandaati kui vaid koalitsiooni oma.