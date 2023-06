ERR Lätis: presidendivalimised muutsid valitsuse tuleviku segaseks

Läti presidendivalimiste järel on muutunud segaseks valitsuse tulevik – peaminister Krišjanis Karinš soovib koalitsiooni laiendada, kuid senised partnerid on vastu.

Keegi pole avalikult kinnitanud, et Uus Ühtsus oleks opositsioonis olevaile Roheliste ja Talurahva Liidule ning Progressiividele välisminister Edgars Rinkevićsi toetamise eest presidendivalimistel pakkunud kohta valitsuses. Ometi on Uue Ühtsuse juht, peaminister Krišjanis Karinš just presidendivalimiste järel hakanud otsima võimalusi koalitsiooni laiendamiseks.

Samas on Karinši kinnitusel ka praegune koalitsioon töövõimeline. Peaministri arvates on aga probleem selles, et kolm partnerit ei leia üksmeelt kõigis olulistes reformides nagu tervishoid, riigifirmade viimine börsile, tööjõupuuduse leevendamine ja Istanbuli konventsiooni heakskiit.

"Minu eesmärk pole mingil juhul koalitsiooni lõhkuda, vaid kutsuda partnereid üles kaasama täiendavaid poliitilisi jõude," ütles Karinš.

Peaministri koalitsioonipartnerid ei andnud presidendivalimistel oma häält Rinkevićsi toetuseks, kuid koalitsiooni laiendada nad ka ei taha. Progressiive soovis Karinš kaasata juba praegust valitsust moodustades, kuid rahvuslased olid vastu.

Roheliste ja Talurahva Liiduga käib kaasas aga korruptsioonis süüdi mõistetud oligarhi Aivars Lembergsi mõju, millest vabanemine oli üks ajendeid liidu lõhenemiseks ja Ühinenud Nimekirja loomiseks.

"Praegune koalitsiooni mudel on väga hea. Valitsuse töö on kiire ja muutuv," sõnas Rahvuslaste Ühenduse fraktsiooni aseesimees Janis Dombrava.

"Kui soovitakse rohkem muutusi, siis oleme valmis istuma laua taha ja probleemsete teemade üle arutama, et mõista, mis need takistused on, miks meil üks asi edeneb ja teine mitte," ütles Ühinenud Nimekirja fraktsiooni esimees Edgars Tavars.

Kaua koalitsiooni laiendamise üle läbi räägitakse, pole määratletud. Praegu veel opositsioonipoliitikud on kinnitanud, et neil pole kuhugi kiiret.

"Parteide ja seimi fraktsioonide ülesanne on jälgida, kuidas valitsus saaks edasi töötada. Võimalik on nii uus mudel kui ka praeguse koalitsiooni jätkamine," ütles Läti president Egils Levits.

"Kui parteidel on vaja kaasata presidenti, siis 8. juulini tuleks pöörduda Egils Levitsi poole ja pärast seda on kõik lahkesti oodatud minu juurde," rääkis Läti välisminister, valitud president Edgars Rinkevićs.

Koalitsiooni laiendamist pidurdab seegi, et Karinš üritab leida toetust reformide läbiviimiseks, opositsiooni aga huvitavad rohkem ministrikohad.