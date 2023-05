DeSantis teatab Twitteri otsesaates presidendiks kandideerimisest

Twitteri omanik Elon Musk ütles, et teeb kolmapäeval intervjuu DeSantisega. Musk lubas "suurt teadaannet". Saade algab Eesti ajajärgi neljapäeval kell 01.00, vahendas The Wall Street Journal.

Musk väitis hiljuti, et ei kavatse toetada ühtegi kandidaati. Viimasel ajal pöörab Musk aga poliitikale üha rohkem tähelepanu. Sügisel kutsus Musk ameeriklasi üles, et nad vahevalimistel hääletaksid vabariiklaste poolt. Kriitikud leidsid, et suure tehnoloogiafirma juht sekkus valimistesse.

Rahvusvaheline meedia teatas juba eelmisel nädalal, et DeSantis teatab lähiajal, et kandideerib USA presidendiks. Presidendiks kandideerimise soovist vabariiklaste parteis on teatanud ka endine president Donald Trump.

Arvamusküsitlused näitavad, et Trump on vabariiklaste seas ülekaalukalt kõige populaarsem kandidaat.