Tallinnas Suur-Sõjamäel jätkub jäätmejaama suurpõlengu kustutamine

Kolmapäeva varahommikul teatas päästeamet, et seoses jätkuvate kustutustöödega jääb terveks päevaks Suur-Sõjamäe tänaval liiklus suletuks Smuuli teest kuni Tallinna ringteeni.

"Inimesed, kes töötavad selles piirkonnas ja kelle töökoht asub ohutus alas, nemad tööle pääsevad. Teistel liiklejatel palume võimalusel seda piirkonda vältida ning valida oma sõitudeks teine marsruut," teatas päästeamet.

Politseinikud on neil teelõikudel väljas ning abistavad liiklejaid suunates neid tänavatele, kus on ohutu liikuda.

Päästeamet teatas tulekahjust Suur-Sõjamäe tänaval asuvas jäätmejaamas teisipäeval kell 17.49. Kannatanuid ei ole.

Päästeameti sõnul levis põlengust mürgine suits, mistõttu tuli kõigil kolme kilomeetri raadiuses elavatel inimestel, eriti aga Suur-Sõjamäe, Peetri küla ja Lasnamäe piirkonna elanikel uksed ja aknad suletuna hoida ning piirkonnas liikumist vältida.

Päästeameti vastutav Erkki Põld ütles teisipäeva õhtul "Aktuaalsele kaamerale", et põleb pakendikeskus ja ohtlike jäätmete keskus.

"Põlevad ohtlikud ained, sündmuskohal on toimunud ka päris mitu plahvatust ja tule levik on kiire. Hetkeseisuga on tuld võtnud juba mitu hoonet," ütles Põld kella 19.30 ajal. Põld ütles, et põlevad nii masuut, õli kui ka akud.

Päästeamet teatas hiljem, et kütusemahutite plahvatuste tagajärjel on Kanali teel sadevee kraavi voolanud vedelkütuse ja kustutusvee segu ning päästjad koos Tallinna Vee avariigrupiga tegelevad reostuse piiramise ning likvideerimisega.

Põllu sõnul kestab põleng ilmselt isegi kolmapäeval, kuna on väga intensiivne.

Hiljem, kella 21 ajal ütles Põld, et päästeamet on teostanud õhu kvaliteedi mõõtmisi sündmuskoha ümbruses ja Peetris ning vahetut ohtu ei ole. Siiski palub ta inimestel aknad suletuna hoida.

Peetri piirkonnas võib taevast langeda söe- ja tahmatükke, mis ei ole ohtlikud. Päästeamet selgitas, et tegemist on tahkeainete põlemisjääkidega ning tükkide leidmise korral tuleb need kokku korjata ja ladustada olmeprügisse.

Tuule suund oli põlengu algusega võrreldes kella 21 ajaks muutunud ning lennud Tallinna lennujaamast ja lennujaamale toimuvad ainult Ülemiste järve suunalt.

Suur-Sõjamäe tänav on osaliselt kinni, kohapeal politsei reguleerib liiklust. Ohualas olevatele inimestele saadeti välja EE-ALARM sõnum käitumisjuhistega.

Päästesündmusele reageerisid päästemeeskonnad Assaku, Keila, Kesklinna, Lasnamäe, Lilleküla, Muuga, Nõmme ja Pirita kutselistest päästekomandodest ning vabatahtlikud päästjad Arukülast, Hüürust, Kostiverest, Raest, Sakust, Sauelt, Tabasalust ja Tõdvalt. Lisaks on kaasatud päästemeeskonnad Tartust, Pärnust ja Jõhvist.

Suitsusammast on näha pea kogu Tallinnast ja isegi Sauelt.