Tarand erakonna Koos registreerimisest: küsimusi on palju õhus

Erakondade registrit pidav Tartu maakohtu registriosakond registreeris erakonna "Koos organisatsioon osutab suveräänsusele" 8. mail ja see on sellest alates ka äriregistris erakondade loendis.

Samas äriregistris liikmete nimekirja vaadates ilmneb, nagu oleks liikmed registreeritud eranditult 16. kuni 18. maini ehk peale seda, kui erakond registreeriti.

Tartu maakohtust öeldi ERR-ile, et erakonna registreerijad esitasid neile nõutud dokumendid, sealhulgas nimekirja vähemalt 500 liikmega. Dokumentidest tuleb välja, et nii see oligi, nimekirjas oli 507 liiget.

Maakohtust öeldi ERR-ile, et erinevus äriregistris esitatud kuupäevadega tuleneb tõenäoliselt sellest, et erakond ise on äriregistrisse sissekande teinud hiljem.

Äriregistri andmetel on reede seisuga erakonnal 533 liiget.

Ka maakohtus ei jõudnud erakond registreerimiseni viperusteta. Maakohus tegi toona nime liikumine Koos kandnud seltskonnale kolm määrust puuduste kõrvaldamiseks.

Puuduste seas oli varasemalt näiteks see, et osa nimekirjas olevate isikute isikukoodid olid vigased, mõned isikud olid nimekirjas topelt või olid nad samal ajal teises erakonnas, öeldi ERR-ile maakohtust.

Vähemalt ühel juhtumil on tekkinud küsimus, kuidas inimene on erakonna Koos nimekirja täpselt sattus.

Delfi kirjutas, et näitleja Margus Prangel liitus äriregistri andmetel erakonnaga Koos 17. mail. Prangel enda sõnul sellest aga midagi ei tea ja ütleb, et tema pole erakonna liikmeks astunud.

Maakohus kontrollib küll tehnilisi üksikasju, näiteks inimese andmeid ja seda, kas ta ei kuulu mõnda teise erakonda, kuid ükshaaval liikmetega ei suhelda, et teada saada, kas nad on ka päriselt soovi avaldanud liikmeks astuda, öeldi maakohtust.

ERJK: asjad peaksid selged olema esimesest päevast

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) ei tegele küll erakondade registreerimise järelevalvega, kuid mõni asi on erakonna Koos puhul juba praegu silma jäänud ja küsimusi tekitanud, ütles ERR-ile ERJK aseesimees Kaarel Tarand.

"Kui tavapäraselt näevad asjad nii välja, et kõik dokumendid on esitatud ja enne registreerimist on teada, kes on erakonna liikmed, siis sedapuhku läks erakonna liikmete nimekirjaga mõnda aega. Erakond oli registreeritud 8. mail, aga alles eile (neljapäeval – toim.) ilmusid välja nimekirjad veebikeskkonda. Detailsemat infot selle erakonna kohta on üldse keeruline saada, sest kuigi erakonnaseaduse järgi peab erakonnal olema kodulehekülg, siis praegu on neil alles selle liikumise või muu imeasja kodulehekülg," lausus Tarand.

Koos kodulehelt on tõesti nüüdne erakond kirjas alles liikumisena: "Ühiskondlik liikumine rahu ja Eesti stabiilse arengu eest".

Tarandi sõnul on ERJK jaoks probleemne juba praegu see, et kui erakonna juhid ei suuda alguses asju korrektselt ajada, siis mis juhtub mõne kuu pärast, kui tuleb aruandeid esitama hakata.

"Järelevalve seisukohalt on probleem, et kui inimesed ise ei saa aru, kuidas mängureeglid täpselt on ja pole esimesest päevast endale asju selgeks teinud, siis pärast on hulk jama. Seetõttu tahaks, et kõik oleks ilusti joone peal esimesest hetkest saadik. /.../ See pole ERJK asi otse, aga kaudselt ikka on, sest paari-kolme kuu pärast meil tekib olukord, kus ilmneb, et uue erakonna liikmed ei ole sugugi laitmatult aru saanud kõigist aruandlus- ja rahastukordadest, mis on tähtsad," lausus Tarand.

Tarandi sõnul on probleeme ka erakonna põhikirjaga. "Ma vaatasin ka erakonna põhikirja ja seal on nii palju keelelisi mitmetimõistetavusi, et selle järgi on küll raske Eesti vabariigis eestikeelset elu elada. Keegi oleks pidanud ka selles osas neile nõu andma. Küsimusi on palju õhus," ütles ta.

Tarandis sõnul tekitab küsimusi ka erakonna mõne liikme käitumine. Näiteks Aivo Petersoni pidas märtsis kinni kaitsepolitsei ning teda kahtlustatakse Eesti riigi vastase suhte loomises. Peterson võeti kaheks kuuks vahi alla. Peterson oli liikumine Koos üks juhtliikmeid ja kandideeris Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas Ida-Virumaal, kus kogus 3969 häält.

"Selle erakonna puhul juba selle saabumise eel on pool aastat ja enam olnud õhus küsimusi, kuivõrd hästi või halvasti see erakond on kooskõlaline meie üldiste ühiskondlike julgeolekuvajaduste ja muuga. Aga hästi, kedagi isikut pidi ei saa kahtlustada või süüdi mõista enne kui tõestatud. Las nad siis praegu olla ja hakkavad ennast ka näitama," ütles Tarand.

Erakonna valimisprogrammis on kirjas näiteks monumentide hävitamise keeld ("Ajaloo aktsepteerimine kui tagasivõetamatu fakt") ning punkt, et Eesti kaitsekulutused ei tohiks ületada ühte protsenti sisemajanduse kogutoodangust.