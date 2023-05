Päästeamet selgitas, kellele ja millal läks Tallinna suurpõlengu teavitus

Päästeamet saatis teisipäeva õhtul mitu teavitust seoses Suur-Sõjamäe põlenguga, milles palus inimestel kolme kilomeetri raadiuses sündmuskohast püsida siseruumides ning sulgeda uksed ja aknad. Samuti lülitada välja sundventilatsioon.

Mõnedes inimestes tekitas segadust asjaolu, justkui nad oleksid hoiatava sõnumi saanud viitega, pannes neid arvama, et päästeamet ei reageerinud ohule piisavalt kiiresti.

Viktor Saaremets selgitas, et e-alarmi teavituse said inimesed, kes olid kolmekilomeetrises ohuraadiuses. Need, kes sellesse ohuraadiusse sisenesid oma mobiiltelefoniga hiljem, kui algne teavitus saadeti, said ka telefonile vastava SMS-i hiljem.

"Määratakse piirkond, kuhu see sõnum saadetakse ja kui isik siseneb sellesse alasse näiteks pool tundi või tund aega hiljem, siis sellesse alasse

sisenedes ta saabki selle SMS-i," ütles Saaremets.

"Seetõttu võib jääda mulje, et see tuli liiga hilja, aga võib-olla ta lihtsalt ennem ei olnud selles teavitusalas sees. Oluline on ikkagi see, et inimene, kes on selles alas, saab selle sõnumi kohe ja see, kes veel hetkel sisenenud ei ole, aga kui see ala on jätkuvalt ohtlik ja ta hiljem siseneb sinna, saab selle SMS-i kohe kätte," rääkis Saaremets.