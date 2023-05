Oluline neljapäeval, 25. mail kell 5.55:

- Venemaa korraldas taas Ukraina pihta droonirünnaku;

- Zelenski pöördus iraanlaste poole kurjuse riigi toetamisega seoses;

- Leht: USA luure eeldab, et Kremli droonirünnaku taga olid ukrainlased;

Venemaa korraldas taas Ukraina pihta droonirünnaku

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva taas Ukraina linnade pihta droonirünnaku. Ukraina võimud teatasid neljapäeva varahommikul, et õhutõrje tulistas alla kõik Kiievit rünnanud Iraani päritolu droonid.

Ukraina pealinnas Kiievis käivitusid varem õhuhäiresireenid. Võimud teatasid, et pealinna äärealadel töötab õhutõrje. Õhuhäiresireene oli varahommikul kuulda veel ka teistes piirkondades, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski pöördus iraanlaste poole kurjuse riigi toetamisega seoses

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi kolmapäeval pöördumise iraanlaste poole ja küsis, et miks nad on Venemaa terrori kaasosalised ja kurjuse riigi poolel, vahendas BNS.

"Rääkides ühest Venemaa terrorirelvast ehk Iraani droonidest, siis tänase seisuga on Ukraina sõdurid alla tulistanud ligi 900 sellist drooni. Kokkuvõttes on Ukraina vastu kasutatud umbes 1160 Iraanis toodetud drooni. Me tulistame enamuse neist alla. Ja me otsime pidevalt tööriistu, et allatulistatud Iraani droonide arv oleks täielik," ütles Zelenski

"Arvestades, et selliseid rünnakuid toimub pidevalt, siis pöördun otse Iraani rahva poole. Ühiskonna, juhtide, iga Iraani perekonna ja nende inimeste poole, kes suudavad mõjutada Iraani valitsuse otsuseid. Lihtne küsimus on, et miks te peaksite olema Vene terrori kaasosalised? Miks te olete kurja riigi poolel? Maailm näeb, mis toimub. Ja te kõik näete seda ka ise Iraanis. Kurjuse toetamist on võimatu eitada," lisas Zelenski.

President märkis, et kuigi ukrainlased on õppinud alla tulistama enamiku Iraani droonidest, siis tabamusi siiski on.

Leht: USA luure eeldab, et Kremli droonirünnaku taga olid ukrainlased

Ajaleht The New York Times kirjutab, et USA luureagentuurid eeldavad, et 3. mail Kremli vastu suunatud droonirünnaku taga olid ukrainlased.

The New York Timesi teatel jääb ebaselgeks, millised Ukraina sõjaväe- või eriüksused olid rünnaku taga, vahendas The Kyiv Independent.

"Mõned Ukraina agendid töötavad suures osas sõltumatult ja ilma Zelenski ning kõrgemate ametnike järelevalveta. Pole selge, mil määral Zelenski nende tegevusega kursis on," ütlesid USA ametnikud ajalehele The New York Times.

Venemaa süüdistas droonirünnakus Ukrainat. Kiiev eitas rünnaku tegemist. Samas spekuleerivad analüütikud, et tegu võis olla ka Venemaa enda korraldatud rünnakuga.