Kõlvart: Tallinnas peab olema tagatud normaalne liikumisvõimalus kõigile

"Me peame tunnistama, et linnaruum, mida me jagame selleks, et oleks ruumi nii ühistranspordile, autodele, jalgratturitele, jalakäijatele – et see ressurss on väga piiratud, eriti kesklinnas. Aga me ju soovime kvaliteetset linnaruumi, kus oleks tagatud normaalne liikumisvõimalus kõigile," rääkis Kõlvart reedel Vikerraadio saates "Uudis+".

"Me peame kõik koos ära mahtuma ja me ei saa lähtuda sellest, et on tagatud ainult ühe huvigrupi huvid," lisas linnapea autokasutajatele viidates.

"Ja siin pole teist valikut - tulebki linnaruum ümber jagada. Kõigepealt selleks, et teha seda kvaliteetsemaks, et see oleks rohelisem, et oleks rohkem haljastust, et jalakäijatel oleks mugavam liikuda, et jalgratturitele oleks loodud vajalik taristu. Ja see kõik vajab muutusi," jätkas linnapea. "Ja seda ei ole võimalik ka teistmoodi korraldada, et tänavad kinni panna. Keegi ei ole välja mõelnud sellist lahendust, et teeme kesklinnas tänavad korda, aga säilitame sama liikluse, mis praegu on."

Selgitades teede ümberehitamist selliseks, et neil oleks rohkem ruumi ka ühistranspordile, jalgratturitele ja jalakäijatele, ütles Kõlvart, et see peaks inimesi sõiduautodest ära tooma, mis tähendab, et autosid jääb vähemaks ning need mahuvad ka kitsamatele teedele ära.

"Tulevikuperspektiivis on see ka autojuhtide, autoomanike huvi, et tekiks alternatiiv, sest mida rohkem inimesi on motiveeritud kasutama jalgratast või teisi alternatiivseid vahendeid, seda väiksem on koormus magistraalidel ja tänavatel," ütles Kõlvart. "See võtab loomulikult aega, aga see on ainuke võimalik suund; et rohkem inimesi kasutaks ühistranspordi - see peab olema mugav, rohkem inimesi kasutaks alternatiivseid transpordivahendeid nagu jalgratas - aga selleks tuleb luua taristut ja pole midagi teha, tuleb anda kvaliteetset linnaruumi jalakäijatele. Ja siis on suur osa inimestest valmis ka loobuma autodest."

"Ja see, kes ei ole valmis loobuma erinevatel põhjustel, objektiivsetel põhjustel - nemad saavad jätkuvalt loomulikult ka autoga sõita," lisas Kõlvart.

"Küsimus on selles, mis peaksid olema prioriteedid. Aga prioriteet ongi jalakäijad ja ühistransport ja see on minu arvates ongi õige," rõhutas Tallinna linnapea.

Kõlvart rääkis ka sellest, et tema hinnangul on Tallinnas paranenud elanike kaasamine ehitusprojektide arutamisse.

"Mis puudutab kaasamist, siis mulle tundub, et viimasel ajal oleme väga palju arenenud selles suunas - me anname teada, mis on meie plaanid, me arutame neid plaane, avalikustame kõikvõimalikud skeemid ja just annamegi inimestele võimaluse seda tagasisidet meile anda. See minu arvates on õige, et inimestel see võimalus on olemas," ütles linnapea.

Kõlvart räägib liiklusteemadel artiklile lisatud salvestuse lõpus.