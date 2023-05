Sõja 458. päev: Ukraina taotleb Saksamaalt ja USA-lt kaugmaa tiibrakette

Seni on ainsa riigina Ukrainale kaugmaa tiibrakette andnud Suurbritannia, kuid Ukraina president Volodõmõr Zelenski loodab saada ka Sakasamaa Taruseid ja USA ATACMS-rakette. Dnipro meditsiinikeskuse rünnakus on viimastel andmetel vigastatud 31 ja surnuid kaks inimest.

Oluline 27. mail kell 22.15:

- BBC: Ukraina on valmis alustama kauaoodatud vastupealetungi Vene vägede vastu;

- Ukraina: Vene väed on Bahmuti ründamisel hoogu maha võtnud;

- Danilov: Wagneri sõdurid regrupeeruvad kolmes kohas;

- Venemaa rünnakutes hukkus kaks inimest;

- Ukraina lõi Vene vägede rünnakud Donbassis tagasi;

- Vene kaitseministeeriumi teatel tõrjuti kaks Storm Shadow raketti;

- Vene asevälisminister: Ukraina peab loobuma okupeeritud aladest;

- Ukraina on esitanud taotluse, milles palub Saksamaal tarnida kaugmaa tiibrakette Taurus;

- Wagneri palgasõdureid kasutatakse tõenäoliselt ka teistes Ukraina lahingutes pärast Bahmutis sõdimist.

Ukraina: Vene väed on Bahmuti ründamisel hoogu maha võtnud

Vene vägede rünnakud Bahmutile pole praegu nii ägedad kui varem, sest vägesid koondatakse ja tugevdatakse, ütles Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar.

"Eile ja täna pole (Bahmutis) olnud aktiivseid lahinguid, ei linnas ega tiibadel," lausus Maljar, lisades, et selle asemel pommitavad Vene väed Bahmuti äärelinna ja linna viivaid teid.

"Vaenlase rünnakuaktiivsus on vähenenud, sest vägesid vahetatakse ja regrupeeritakse. Vaenlane üritab end tugevdada," lausus Maljar.

Ukraina lõi Vene vägede rünnakud Donbassis tagasi

Vene väed ründasid laupäeval Donetski oblastis asuvaid Avdiivkat ja Bahmutit, kuid nende rünnakud löödi tagasi, teatas Ukraina kindralstaap.

Donetski ja Luhanski oblasti peale lõid Ukraina väed ööpäevaga tagasi 13 Vene vägede rünnakut.

Danilov: Wagneri sõdurid regrupeeruvad kolmes kohas

Bahmutist väidetavalt lahkunud Wagneri palgasõdurid pole Ukrainast lahkunud, vaid jätkavad võitlemist uutes kohtades, ütles Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu juht Oleksi Danilov.

Danilovi sõnul on Wagneri võitlejad regrupeerumas kolmes kohas ning Bahmutist lahkumine oli vaid osaline.

Danilovi sõnul pole Bahmut endiselt täielikult Vene vägede kontrolli all, kuigi Venemaa nii väidab. Ukraina vägede käes on endiselt väike osa linnast ning Bahmuti kaitsmisel on olnud sõjas suur roll, lisas ta.

Venemaa rünnakutes hukkus kaks inimest

Zaporižžja oblastis hukkus 73-aastane naine ning kaks inimest sai vigastada, kui Vene väed pommitasid oblastis 16 piirkonda, ütles oblasti kuberner Juri Malaško.

Vene väed pommitasid oblastit suurtükkidega, mitmikraketiheitjate ja droonidega.

Harkivi oblastis hukkus Vene vägede pommitamises 61-aastane naine ja üks inimene sai vigastada, teatas oblasti kuberner Oleg Sõnjehubov.

Vene kaitseministeeriumi teatel tõrjuti kaks Storm Shadow raketti

Vene kaitsejõud tõrjusid laupäeval kaks kaugmaaraketti Storm Shadow, mille andsid Ukrainale britid, teatas Venemaa kaitseministeerium.

Ministeeriumi teatel tõrjuti ka HIMARS-i ja HARM-i rakette ning 12 drooni.

Venemaa ei täpsustanud, kus raketid tõrjuti.

Kuberner: Droonirünnak kahjustas Pihkva naftapumbajaama

Venemaal Pihkva oblastis Valgevene piiri lähedal põhjustas kahe drooni rünnak plahvatuse, mille tagajärjel sai vigastada naftapumbajaam, kirjutas kohalik kuberner Mihhail Vedernikov laupäeval Telegramis.

Vedernikov Ukraina suunas näpuga ei näidanud, kuid Moskva on varem süüdistanud Kiievit sarnastes intsidentides, millest osa on tekitanud kahju inimestele ja varale sadade kilomeetrite kaugusel Ukraina piirist, vahendas Reuters.

Ukrainalt kommentaari juhtumile pole tulnud.

"Esialgu sai hoone kahjustada kahe mehitamata õhusõiduki rünnaku tagajärjel," kirjutas Vedernikov sotsiaalmeedias. Ta ütles, et inimohvreid ei olnud ja sündmuskohal töötab operatiivrühm, kes teeb lõplikud järeldused.

Juhtum leidis aset Litvinovo küla lähedal, vähem kui 10 kilomeetri kaugusel Venemaa ja Valgevene piirist.

Vene asevälisminister: Ukraina peab loobuma okupeeritud aladest

Venemaa asevälisminister Mihhail Galuzin ütles Vene riigimeediale antud intervjuus, et kui Ukraina soovib püsivat rahu, ei tohi nad liituda NATO ega Euroopa Liiduga.

Galuzin lisas, et Ukraina peab tunnistama uut territoriaalset reaalsust, mis tähendab, et Ukraina peaks loobuma okupeeritud aladest.

Ukraina presidendi nõunik Andri Jermak ütles Galuzini juttu kommenteerides, et Ukraina ei alusta Venemaaga rahukõnelusi enne, kui Venemaa väed on Ukraina territooriumilt lahkunud.

Kohalikud Kupjanskis Harkivi piirkonnas Autor/allikas: SCANPIX/SERGEY BOBOK/AFP

Kõrge ametnik: Ukraina on valmis alustama vasturünnakut

Ukraina on valmis alustama kauaoodatud vastupealetungi Vene vägede vastu, ütles Ukraina kõrge ametnik BBC-le.

Oleksiy Danilov ei nimetanud kuupäeva, kuid ütles, et rünnak president Vladimir Putini okupatsioonivägedelt territooriumi tagasivõtmiseks võib alata "homme, ülehomme või nädala pärast".

Ta ütles, et Kiievil pole õigust otsuses viga teha, sest see on ajalooline võimalus, mida me ei saa kaotada.

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretärina on Danilov president Zelenski sõjakabineti võtmeisik.

Danilov ütles BBC-le, et teda ei muuda rahutuks uudised, et Venemaa hakkab Valgevenesse tuumarelvi paigutama: "Meie jaoks pole see mingi uudis."

Briti luure: Wagner jätkab Ukrainas sõdimist

Wagneri palgasõdureid kasutatakse tõenäoliselt ka teistes Ukraina lahingutes pärast Bahmutis sõdimist, teatas Suurbritannia kaitseministeerium laupäevases luureteates.

Briti luure andmetel on Wagneri palgasõdurite rühmituse väed tõenäoliselt hakanud taanduma mõnelt oma positsioonilt laastatud Bahmuti linna ümbruses ja neid kasutatakse tõenäoliselt muudeks pealetungioperatsioonideks Donbassi piirkonnas.

Wagneri omanik Jevgeni Prigožin on öelnud, et tagasitõmbumine on alanud ja positsioonid antakse üle Venemaa kaitseministeeriumi vägedele. Kiiev on kinnitanud Wagneri rotatsiooni.

Ühendkuningriigi ministeerium teatas oma Twitterisse postitatud värskenduses, et nn Donetski Rahvavabariigi väed on tõenäoliselt alates kolmapäevast sisenenud Ida-Ukraina linna, et alustada "koristusoperatsioone".

Bakhmut on olnud sõja pikima ja veriseima lahingu sündmuspaik.

Päästjad Dnipros reedel Autor/allikas: SCANPIX/Vitalii Matokha / AFP

Meedia: Ukraina palus Saksamaalt kaugmaa tiibrakette

Saksamaa kaitseministeeriumi pressiesindaja kinnitas, et Ukraina on esitanud taotluse, milles palub Saksamaal tarnida kaugmaa tiibrakette Taurus, vahendas Spiegel.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungi andmetel arutas president Volodõmõr Zelenski seda Berliini visiidi ajal Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga.

23. mail kutsus Saksa parlamendisaadik Roderich Kiesewetter (CDU) valitsust üles varustama Ukrainat kaugmaa tiibrakettidega Taurus. "Ukraina partnerid peavad nüüd minema "all-in" ja andma Ukrainale kõik, mida Ukraina saab kombineeritud relvavõitluses kasutada ja mis on rahvusvahelise õigusega lubatud," ütles ta intervjuus RND-le.

Kiesewetteri sõnul on Saksamaal kümme aastat tagasi ostetud 600 raketist töökorras praegu umbes 150 raketti.

Esimese riigina on Suurbritannia andnud Ukrainale pikamaa Storm Shadow' rakette. Selle raketi lennuulatus on üle 250 kilomeetri ehk veidi vähem kui USA päritolu ATACMS-i rakettidel. Ukrainlased on lubanud rünnata raketiga vaid enda okupeeritud territooriumil asuvaid sihtmärke.

Reedel kohtus USA senaator Lindsey Graham Zelenskiga ja kutsus üles tarnima Ukrainale kaugmaa ATACMS-rakette ja kassettlahingumoona, vahendas uudisteagentuur Interfax-Ukraina.

Mida kiiremini ATACMS-i rakette ja kassettlahingumoona Ukrainasse toimetatakse, seda rohkem territooriumi suudab Kiiev vabastada ja seda vähem hukkub inimelusid, ütles Graham reedel.

Dnipros vigastatute arv tõusis 31 inimeseni

Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhii Lõsak teatas, et Venemaa raketilöögis Dnipro kliinikule, hukkus vähemalt kaks inimest ja sai haavata 31 inimest, sealhulgas kaks last.

Ta lisas, et haavatutest kaheksa olid meditsiinitöötajad.

Rünnaku tõttu sai kannatada lähedal asuv loomakliinik ja rusude alt leiti mehe surnukeha, ütles kuberner. Samuti hukkus rünnakukohast mööda sõitnud 69-aastane mees.