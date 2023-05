Ukraina taotleb Saksamaalt ja USA-lt kaugmaa tiibrakette

Seni on ainsa riigina Ukrainale kaugmaa tiibrakette andnud Suurbritannia, kuid Ukraina president Volodõmõr Zelenski loodab saada ka Sakasamaa Taruseid ja USA ATACMS-rakette. Dnipro meditsiinikeskuse rünnakus on viimastel andmetel vigastatud 31 ja surnuid kaks inimest.

Oluline 27. mail kell 7.00:

Meedia: Ukraina palus Saksamaalt kaugmaa tiibrakette

Saksamaa kaitseministeeriumi pressiesindaja kinnitas, et Ukraina on esitanud taotluse, milles palub Saksamaal tarnida kaugmaa tiibrakette Taurus, vahendas Spiegel.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungi andmetel arutas president Volodõmõr Zelenski seda Berliini visiidi ajal Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga.

23. mail kutsus Saksa parlamendisaadik Roderich Kiesewetter (CDU) valitsust üles varustama Ukrainat kaugmaa tiibrakettidega Taurus. "Ukraina partnerid peavad nüüd minema "all-in" ja andma Ukrainale kõik, mida Ukraina saab kombineeritud relvavõitluses kasutada ja mis on rahvusvahelise õigusega lubatud," ütles ta intervjuus RND-le.

Kiesewetteri sõnul on Saksamaal kümme aastat tagasi ostetud 600 raketist töökorras praegu umbes 150 raketti.

Esimese riigina on Suurbritannia andnud Ukrainale pikamaa Storm Shadow' rakette. Selle raketi lennuulatus on üle 250 kilomeetri ehk veidi vähem kui USA päritolu ATACMS-i rakettidel. Ukrainlased on lubanud rünnata raketiga vaid enda okupeeritud territooriumil asuvaid sihtmärke.

Reedel kohtus USA senaator Lindsey Graham Zelenskiga ja kutsus üles tarnima Ukrainale kaugmaa ATACMS-rakette ja kassettlahingumoona, vahendas uudisteagentuur Interfax-Ukraina.

Mida kiiremini ATACMS-i rakette ja kassettlahingumoona Ukrainasse toimetatakse, seda rohkem territooriumi suudab Kiiev vabastada ja seda vähem hukkub inimelusid, ütles Graham reedel.

Dnipros vigastatute arv tõusis 31 inimeseni

Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhii Lõsak teatas, et Venemaa raketilöögis Dnipro kliinikule, hukkus vähemalt kaks inimest ja sai haavata 31 inimest, sealhulgas kaks last.

Ta lisas, et haavatutest kaheksa olid meditsiinitöötajad.

Rünnaku tõttu sai kannatada lähedal asuv loomakliinik ja rusude alt leiti mehe surnukeha, ütles kuberner. Samuti hukkus rünnakukohast mööda sõitnud 69-aastane mees.