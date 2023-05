Valitsus võib siduda opositsioonile vastumeelsed eelnõud usaldushääletusega

EKRE juht Martin Helme saabus esmaspäeval riigikokku viie pabereid täis mapiga. Siia on koondatud muudatusettepanekud maksutõusudele ja perehüvitiste kärpele. Iga eelnõu kohta umbes 200 ettepanekut, kokku üle tuhande. Nelja maksuseaduse muudatused jõudsid rahanduskomisjoni lauale.

"Tulumaks on siin. Käibemaks on siin. Aktsiisid on siin ja hasart on siin. – Kõikide maksude juurde siis? – Kõikide maksude juurde!"

Viimane ports pabereid läks sotsiaalkomisjoni, kes tegeleb perehüvitiste küsimusega. Nende tuhande seas on nii sisulisi kui ka obstruktsioonilisi ettepanekuid.

"No me ei ole varjanud ju, et meie meelest need eelnõud, mis siia toodud on, on vaja nurjata," ütles Martin Helme. "Ja selle protsessi kinnijooksmise saab lõpetada, kui valitsuserakonnad on nõus võtma ja maha istuma ja arutama siis neid nii-öelda sisulisi ettepanekuid, mis me teeme," sõnas Helme. "Kui valitsus jätkab teerullipoliitikat, siis ta peab arvestama, et absoluutselt iga eelnõu puhul on lihtsalt hirmus madin riigikogus."

Isamaa plaanib iga seaduseelnõu kohta esitada umbes 100 ettepanekut, nii sisulisi kui ka vormilisi, ütles erakonna juht Helir-Valdor Seeder. Eristub Keskerakond, kes lubab teha üksnes sisulisi muudatusettepanekuid, kokku mõnikümmend.

"Keskerakonna eesmärk on tagada just nimelt sisuline debatt ehk et kui me esitame sadu või tuhandeid, võib öelda, sarnase sisuga muudatusettepanekuid, on koalitsioonil väga lihtne öelda, et sisulist debatti ei soovita, algatada lihtsalt eelnõude usaldushääletus, see ei ole meie eesmärk," ütles Keskerakonna fraktsiooni juht Tanel Kiik.

Opositsioon ootab nüüd, et valitsus arutaks kõiki ettepanekuid, koalitsioon võib minna usaldushääletuse teed.

"Esimesel lugemisel mina julgen öelda, et riigikogus oli sisuline debatt, kestis pikki tunde, oli palju küsimusi, enda poolt andsin selgitusi," sõnas rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond).

Võrklaev ei kinnitanud, et neid eelnõusid valitsus usaldushääletusega siduma ei hakka. "Ei ma ei saa seda kinnitada, aga ütlen, et sisulisi ettepanekuid ei pea tegema neid tuhandeid või sadu. Vaatame need läbi. Kui seal on sisulisi, siis saab neid kaaluda, kui seal on sadu sisutuid ettepanekuid ja eesmärk on töö seisma panna, siis koalitsioon peab tegema omad otsused," sõnas Võrklaev.