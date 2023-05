Teisipäev toob mitmele poole vihmahood

Teisipäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, põhjarannikul läänekaare tuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 7, rannikul kuni 11 kraadi, maapinnal võib langeda mõnel pool 0 kraadini.

Hommikul jõuavad mandri lääneosa kohale hoovihmapilved ja liiguvad kagu suunas. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 4 kuni 10, saartel ja põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 13 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikesevõimalus. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 5 kuni 10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 17, rannikul kohati 10 kraadi ümber.

Kolmapäeva öö on kuiv, päeval liigub mõni hoovihmapilv üle Mandri-Eesti kagu suunas. Öö on jahe ning maapinna lähedal mõnel pool miinuskraadidega, päevamaksimumid tõusevad 15 kuni 21 kraadini, rannikul on kohati sooja 14 kraadi.

Neljapäeval saabuvad merelt uued sajupilved ja levivad üle maa ida suunas. Öösel on sooja 4 kuni 10, päeval 9 kuni 14, kagu pool enne sadu kuni 16 kraadi. Sajuhooge ja jahedust jagub ka reedeks ja laupäevaks.