Sõja 463. päev: Venemaa Belgorodi oblast sattus rünnaku alla

Oluline neljapäeval, 1. juunil kell 21.43:

- Poola ja Holland aitavad Ukraina piloote välja õpetada;

- Holland tahab ANP teatel osta Ukrainale Leopard 1 tanke Šveitsist;

- Zelenski: Ukraina saab Transnistrias toimuvasse sekkuda vaid Moldova nõusolekul;

- Pentagon ostab Ukrainale 118 miljoni eest Gepard õhutõrjekahureid;

- Ukraina Taga-Karpaatia oblast keelustas Moskva õigeusu kiriku;

- Ukraina: Venemaa blokeerib Musta mere viljaleppe täitmist;

- Vene kaitseministeerium teatas kolme rünnaku tõrjumisest Belgorodi oblastis;

- Venemaa ründas taas Kiievit, hukkus vähemalt kolm inimest;

- Vene Kaluga oblastis kukkus alla tundmatu objekt ja põhjustas kraatri;

- Gladkov: Ukraina piiril asuvat Belgorodi tabasid taas rünnakud;

- Zelenski sõitis Moldovasse;

- Kiievis uuritakse inimeste hukkumist suletud varjendi tõttu;

- Maljari sõnul püsivad Ukraina üksused veel Bahmuti linna edelaosa ääres.

Poola ja Holland aitavad Ukraina piloote välja õpetada

Madalmaade ja Poola peaministrid teatasid neljapäeval mõlema riigi kavatsusest õpetada Ukraina pilootidele F-16 hävituslennukitega lendamist.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles samas, et Poola ei saa enda Patriot õhutõrjesüsteeme Ukrainale anda, kuna Poolal on neid endal vähe. Poola oli märtsis esimene NATO kaitsealliansi riik, kes avalikult lubas Ukrainale Mig-29 hävituslennukeid, meenutas CNN.

Hollandi peaministri Mark Rutte sõnul on F-16 hävituslennukite Ukrainale andmise koalitsioonis nii Taani, Belgia kui ka Ühendkuningriik, kes on lubanud pakkuda Ukraina pilootidele F-16 lennukite väljaõpet. Rutte kutsus üles ka teisi riike liituma nende riikidega. "Ukraina peab selle sõja võitma," rõhutas Rutte Twitterisse postitatud teate lõpus.

Together with Denmark, Belgium and the United Kingdom, the Netherlands will start training Ukrainian pilots on the F-16 fighter aircraft as soon as possible. This is an essential step in ensuring Ukraine can defend itself.



We have come together here today with leaders of… pic.twitter.com/CbsKVzd7zM — Mark Rutte (@MinPres) June 1, 2023

Zelenski: Ukraina saab Transnistrias toimuvasse sekkuda vaid Moldova nõusolekul

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul ei sekku Ukraina Venemaa poolt kontrollitud Transnistrias toimuvasse ilma Moldova nõusolekuta.

"Ukraina võib reageerida ja aidata ainult siis, kui seda paluvad Moldova võimud," lausus ta.

Zelenski märkis, et Ukrainal pole Transnistria suhtes mingeid territoriaalseid nõudmisi ja seni pole Moldova abi palunud. Ukraina president lisas, et usub samas, et peale Ukraina võitu ühendatakse Transnistria taas Moldovaga.

Holland tahab osta Ukrainale Leopard 1 tanke Šveitsist

Holland tahab osta Ukraina tarbeks kümneid Leopard 1 tanke, vahendas Reuters ANP teadet. Madalmaade valitsus tahab osta need tankid ühelt Šveitsi ettevõttelt, mis vajaks Šveitsi valitsuse heakskiitu. Hollandi kaitseministeerium pole seda infot ametlikult kinnitanud.

Kiiev hoiab edaspidi kõik varjendid alati avatuna

Kiievi linna võimud teatasid, et neil pole muud valikut kui hoida kõik pommivarjendid linnas kogu aeg avatuna. Kuigi varem kardeti, et nendesse kogunevad kodutud või on varjendis konkreetsel hetkel remonttööd, siis on Kiievi linnas suurenenud Vene ballilistiliste rakettide poolt tekitatud oht, vahendas Ukrainska Pravda.

Belgorodi linna tabas droon

Belgorodi oblasti kuberneri Vjašeslav Gladkovi sõnul tabas Belgorodi linna droon, mis kukkus maanteele.

An explosion occurred in the vicinity of the Shchorsa Street in Russian city of Belgorod short time ago. Cloud of smoke was seen rising there.



The road has been closed by the authorities. pic.twitter.com/OHpmkyorH0 — Status-6 (@Archer83Able) June 1, 2023

Pentagon ostab Ukrainale 118 miljoni eest Gepard õhutõrjekahureid

USA ettevõte Global Military Products sai 118 miljoni dollari suuruse lepingu USA kaitseministeeriumilt Gepard iseliikurõhutõrjekahurite ostuks ja Ukrainale tarneks. Vastav töö Gepardite valmisseadmiseks tehakse Jordaanias ning see peaks saama lõpule 2024. aasta 30. mail.

Ukraina Taga-Karpaatia oblast keelustas Moskva õigeusu kiriku

Ukraina kõige läänepoolseim oblast Taga-Karpaatia raada otsustas keelustada enda territooriumil Moskva õigeusu kiriku tegevuse. Varem on Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku tegevuse enda oblasti territooriumil keelustanud Rivne oblast ja Hmelnõtskõi oblast.

Moskva patriarhaadi õigeusu kirik nimetab end Ukrainas ametlikult Ukraina õigeusu kiriku Kiievi metropolitaadiks. Moskva Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kirik katkestas enda sõnul sidemed Vene kirikuga 2022. aasta maikuus, kuid Ukraina võimud kahtlustavad, et kirikul on jätkuvalt sidemeid Moskvaga. Alates 2018. aastast eksisteerib Ukrainas ka sõltumatu Ukraina autokefaalne õigeusu kirik, mida tunnustas ka Konstantinoopoli patriarh.

Blinken: Ukraina võib NATO tippkohtumiselt oodata tugevat praktilist toetust

Ameerika Ühendriikide välisminister Antony Blinken ütles neljapäeval Oslos, et Ukraina võib NATO tippkohtumiselt juulis oodata väga tugevat poliitilist ja praktilist tuge, vahendas CNN. Blinkeni sõnul on eesmärgiks jätkuvalt Ukraina relvajõudude viimine NATO standarditele. Oslos toimus NATO kaitsealliansi riikide välisministrite kohtumine.

Vene rünnakus Hersoni Nova Kahhovka asulale hukkus üks inimene

Venemaa pommitas 1. juunil Hersoni oblastis Nova Kahhovka asulat, teatasid kohalikud võimud. Samuti sai rünnakus kolm inimest viga, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina: Venemaa blokeerib Musta mere viljaleppe täitmist

Ukraina rekonstruktsiooni- ja taristuministeeriumi teatel blokeerib Venemaa taas Ukraina vilja eksporti ning ei taha uusi viljalaevu registreerida. Vene pool registreeris 30. ja 31. mail selgitusi andmata ainult ühe viljalaeva, mida nad olid valmis inspekteerima. Teised Musta mere viljaleppe osalised kinnitasid, et on valmis kümmet laeva inspekteerima.

Türgi territoriaalvetes ootab ülevaatuse järjekorras 50 laeva, millele tuleks laadida peale 2,4 miljonit tonni toitu. Mõned laevad ootavad Ukraina ministeeriumi väitel inspektsiooni rohkem kui kolm kuud. Selline laevade inspektsiooniga viivitamine on Ukraina ministeeriumi sõnul Musta mere viljaleppe räme rikkumine.

Venemaa teatas kolme Ukraina rünnaku tagasilöömisest Belgorodi oblastis

Venemaa kaitseministeerium teatas neljapäeval, et Vene väed lõid Belgorodi oblastis tagasi kolm Ukraina üksuste rünnakut.

"Kahe motolaskurväe roodu (Eesti mõistes kompanii), mida oli tugevdatud tankidega, jõul püüti tungida Vene Föderatsiooni territooriumile Novaja Tavolžanka asula ja rahvusvahelise maanteepiiripunkti Šebekino piirkonnas," teatas Vene kaitseministeerium.

Samas kinnitati, et Ukraina üksustel ei õnnestunud piiri ületada.

Sotsiaalmeedias hakkas öösel levima teateid ja videoid sõjategevusest Belgorodi oblastis. Päeval postitati ka videoid pihta saanud hoonetest Šebelkinos.

The Russian regime authorities are gradually losing control of the situation around Shebekino, Belgorod/Bilhorod Oblast, Russia. The main administrative building in the Lenin Street is burning.



Source: https://t.co/6bXL3M67rH#Shebekino #Belgorod #Bilhorod #Russia pic.twitter.com/5MtJ4gc4C4 — (((Tendar))) (@Tendar) June 1, 2023

Vene Kaluga oblastis kukkus alla tundmatu objekt ja põhjustas kraatri

Kaluga oblasti kuberner Vladislav Šapša teatas, et neljapäeval kell 10.11 kukkus tundmatu objekt Tovarkovo küla lähistele. Objekti allakukkumine tekitas plahvatuse ja kraatri.

Gladkov: Ukraina piiril asuvat Belgorodi tabasid taas rünnakud

Belgorodi oblasti kuberner Vjašeslav Gladkovi teatas neljapäeval, et oblastis asuv Šebekino linn sattus taas rünnaku alla. Gladkov väitis, et rünnaku tõttu sai vigastada kaks inimest ja nad viidi haiglasse ravile, vahendas The Kyiv Independent.

Gladkov väitis ka kolmapäeval, et Šebekino linn sattus rünnaku alla. Gladkov väitis, et kolmapäeval sai rünnaku tõttu vigastada üks inimene.

Gladkov väitis neljapäeval, et Šebekinos jäid rünnakute tõttu ära eksamid, vahendas The Guardian.

"Teatasin presidendile olukorrast piiril. Otsustati, et Šebekino piirkonna koolilapsed eksameid ei soorita. Nüüd töötatakse välja mehhanism, mis võimaldab Šebekino lastel pääseda ülikoolidesse ilma eksamiteta," väitis Gladkov.

Belgorodi oblast paikneb Ukraina piiri ääres. Ukraina vägede koosseisus võitlevad üksused Vene Vabatahtlike Korpus ja Vene Vabaduse Leegion tegid hiljuti reidi Vene Belgorodi oblastisse. Venemaa jätkab samal ajal Põhja-Ukrainas asuvate oblastite pommitamist.

Venemaa ründas taas Kiievit, hukkus vähemalt kolm inimest

Venemaa korraldas taas Ukraina pihta õhurünnaku ja neljapäeva varahommikul käivitusid Kiievis õhuhäiresireenid. Venemaa rünnaku tõttu hukkus vähemalt kolm inimest.

Ööl vastu 1. juunit ründas Venemaa Kiievit kümne raketiga.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles, et esialgsetel andmetel leidsid päästjad Desnjanski rajoonist kolm hukkunut, sh üks laps. Vigastada sai vähemalt seitse inimest, vahendas Ukraina meedia.

Päästjad aitavad eakat naist, kelle tütar ja tütretütar hukkusid Venemaa rünnaku tõttu Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SERGEI SUPINSKY

Kahele inimesele anti Klõtško sõnul kohapeal abi. Väljakutsekohtades töötavad endiselt kiirabibrigaadid. Noorem hukkunud lastest oli viimastel andmetel umbes kuue- ja vanem 12-aastane, vahendas BNS. Hiljem teatas Kiievi linnapea, et ta andis käsu kontrollida kõikide Kiievi varjendite ligipääsetavust, kuna rünnakus hukkunud inimesed ei saanud väidetavalt rünnaku hetkel varjendisse.

Öised rünnakud olid viimased tervest seeriast sel nädalal Kiievi pihta tulistatud droonidest ja rakettidest.

Kiievis uuritakse inimeste hukkumist suletud varjendi tõttu

Venemaa öise rünnaku ajal Kiievile hukkus Dessenka linnaosas kolm inimest, kes teadaolevalt püüdsid enne hukkumist pääseda lähimasse, polikliinikus asuvasse varjendisse, mille uksed olid lukus, kirjutas neljapäeval uudisteportaal Unian.

Kohalikud elanikud ütlesid, et see ei olnud esimene kord, kui neil ei õnnestunud varjendisse pääseda. Samuti rääkisid nad, et on kirjutanud varjendi suletud sissepääsu kohta kaebusi, kuid said selgituseks, et pommivarjendiga on kõik korras, vahendas BNS.

"See juhtus sügisel, talvel ei mäleta. See ei ole esimene kord, kui uks oli kinni. Valvur väitis veel, et see oli administratsiooni otsus. Et administratsioon käskis sissepääsud sulgeda. Ma tahan varjuda, miks on uksed minu ees suletud? Ma tahan elada," ahastas kohalik elanik.

Varjupaiga lähedal aset leidnud raketitabamuse pealtnägija väitis samuti, et varjendi valvur oli purjus, lukustas end sisse ja keeldus ukse taga prõmminud lastega naisi sisse laskmast.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles, et varjendi toimimise eest vastutavad raviasutuse ja linnaosa juht. Tema sõnul sõitsid linnavalitsuse ametnikud juba polikliinikusse uurima, miks seal puudus juurdepääs varjendisse.

"Kõik vastutavate isikute tegevust puudutavad otsused võetakse vastu täna ja viivitamatult," rõhutas ta.

Kiievi prokuratuuri pressisekretär Nadia Maksõmets ütles Ukrainska Pravdale, et raviasutuses tehakse uurimistoiminguid.

"Praegu toimuvad Dessenka rajooni raviasutuses, kus inimestele ei avatud varjendi uksi, uurimistoimingud," ütles Maksõmets.

Zelenski sõitis Moldovasse

Moldovas algas neljapäeval, 1. juunil 44 riiki koondava Euroopa poliitilise ühenduse tippkohtumine, kuhu on oodata mitmekümne riigi liidreid. Kohtumisele saabus ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kus ta kohtus ka Moldova presidendi Maia Sanduga.

Maljari sõnul püsivad Ukraina üksused veel Bahmuti linna edelaosa ääres

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas kolmapäeval, et Bahmuti linna edelapiirkond on endiselt Ukraina vägede kontrolli all. Maljari sõnul on Vene vägede pealetung Bahmutis peatatud. Tema sõnul annavad Vene väed üha rohkem suurtükituld Ukraina armee positsioonide pihta.

Venemaa palgasõdurite grupeeringu Wagner juht Jevgeni Prigožin väitis hiljuti, et tema võitlejad alustasid Ukraina idaosas Bahmutis oma positsioonide üleandmist Vene relvajõudude üksustele. Prigožin väitis 20. mail, et tema väed vallutasid Bahmuti linna. Kiiev pole veel ametlikult linna langemist tunnistanud. Prigožin väitis, et Wagner kaotas Bahmutis 20 000 võitlejat.

Bahmuti linnapea Oleksi Reva ütles neljapäeval, et alates sõja puhkemisest on Donetski oblastis Bahmutis hukkunud 204 tsiviilisikut, sealhulgas neli last.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 460 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 208370 (võrdlus eelmise päevaga + 460);

- tankid 3804 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 7478 (+6);

- lennukid 313 (+0);

- kopterid 298 (+0);

- suurtükisüsteemid 3474 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 575 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 333 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 3131 (+7);

- tiibraketid 1107 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6239 (+9);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 458 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.