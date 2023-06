Brigaadikindral: Kahhovka tammi purustamine oli rumal diversioon

USA meedia teatel on nende riigil luureandmeid, mis näitavad, et Kahhovka tammi lõhkamise taga on Venemaa.

Ühtegi sõnul võis tammi purustamiseks olla mitu põhjust ning sellist manöövrit kasutatakse enamasti viimase meetmena.

"Suur tõenäosus on see, et on vaja vägesid ära liigutada, ilmselt kardetakse kuskil suuremat pealetungi või näiteks Venemaa luure arvas, et Ukraina vasturünnak tulebki Hersoni kaudu," loetles ta.

"Selliseid üleujutusi, kus tamme lõhatakse, kasutatakse tavaliselt viimase meetmena kaitsetegevuses, et tekitada ökoloogiline situatsioon, kus ei ole vastasel võimalik päevi, nädalaid, mõnikord kuid liikuda edasi," selgitas brigaadikindral, kelle hinnangul oli see rumal tegu.

"See on ka natuke rumal diversioon, sest selles piirkonnas ei oleks nagunii olnud otstarbekas Ukrainal rünnata," märkis ta.

Ühtegi hinnangul paistab tammi põhjuseta lõhkamisest välja Venemaa meeleheide, kuna tegemist on sõjakuriteoga. "Kuigi Venemaa on näidanud siiani seda, kuidas ta tsiviilelanikkonna peale sülitab ja teeb selliseid asju," lisas Ühtegi.

Tema sõnul ei tulnud tammi võimalik lõhkamine Ukrainale üllatusena, sest nende võimud on korduvalt öelnud, et Vene väed on selle mineerinud.

Sõja edasise käigu jaoks tähendab juhtunu Ühtegi sõnul seda, et sealses rindelõigus on mõnda aega vaikus.

"See tähendab, et kui seal oli venelastel mingeid väeüksusi, siis need võivad olla tagasi tõmmanud või ära viidud. Seal minu teada väga suuri koondisi Venemaal ei olnud, seega suurt kasu sellest iseenesest ei tule. Pigem on ikkagi rohkem kahjude pool – nende positsioonid, mida nad olid ettevalmistanud, on kahjustatud, Krimmi veevarustus on katkenud ja tegelikult maailma pahameel on Venemaa peal," selgitas ta.

Tammi purustamine võis Ühtegi hinnangul olla ka üks Venemaa meede Krimmi hoidmiseks, sest Venemaa ei ole lihtsalt valmis Krimmist loobuma.

"Räägitakse seda, et Krimmi veehoidlas jätkub vett veel pikaks ajaks, mis tähendab, et veepuudusesse otseselt seal ei jääda. Ja Venemaa kindlasti püüab Krimmi hoida nii kaua kui võimalik," sõnas Ühtegi.