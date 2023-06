NATO peasekretär külastab lähiajal Ankarat Rootsi liikmesusega seoses

Türgi valis hiljuti presidendiametisse tagasi kolmandaks ametiajaks Recep Tayyip Erdogani.

"Olen mõistagi veendunud, et Rootsist saab liikmesriik ning siis me töötame selle nimel, et see juhtuks niipea kui võimalik," ütles Stoltenberg NATO välisministrite kohtumisel Oslos.

Rootsi välisminister Tobias Billström ütles neljapäeval, et Stockholm on täitnud "kõik kohustused" NATO ees alliansiga liitumiseks ning kutsus Türgit ja Ungarit lubama tema riigil sõjalise ühendusega liituda. "Tegu pole kunagi olnud sprindiga, vaid maratoniga ning nüüd me näeme selle lõppu paistvat," ütles Billström.

1. juunist kehtib Rootsis ka uus terrorismivastane seadus, millega püütakse kontrolli alla saada lokkav jõugukuritegevus ja äärmusrühmitused, aga eelkõige olla meele järele Türgile.