Pevkur: Nursipalu pakkumised saavad olema turuhindadest palju suuremad

Pevkur rääkis valitsuse pressikonverentsil, et Nursipalu kinnistute väljaostusummade kohta annavad hinnangu professionaalsed kinnisvarahindajad ja riigi kaitseinvesteeringute keskus teeb inimesele seejärel vastava pakkumise.

"Mis on oluline, me hüvitame taastamisväärtuse. Olen sellest algusest peale rääkinud, et me hüvitame taastamisväärtuse. See puudutab eelkõige elu- ja elukondlikke hooneid," rääkis Pevkur.

Ta selgitas, et vastavalt kinnisvarahindajate analüüsile tehakse inimestele pakkumine, et nad saaksid võimalikult sarnased eluhooned.

"Kui nad soovivad [kompensatsiooni] rahas, siis see on inimese vaba otsus, mida nad teevad. Aga nähes esimesi hindamisakte, siis pakkumised saavad olema äärmiselt väärikad. Kordades, ka kümnetes kordades suuremad kui turuväärtus," lubas Pevkur.

Kokku suunatakse lähiaastatel Võrumaale kaitseinvesteeringutest ligi 200 miljonit eurot, mis on Pevkuri sõnul läbi aastate suurim investeering ühte maakonda.

"Jah, tulevad riigihanked. Aga ma ei näe väga võimalust, et kohalikud ettevõtted jäävad lepingutest ilma. Kohalikud ettevõtted saavad tööd ja seeläbi ka kohalikud inimesed tööd," kinnitas Pevkur.

Kaitseministri sõnul ei plaani uusi harjutusvälju ainult Eesti, vaid seda teevad ka meie naabrid ehk Soome, Läti ja Leedu. Läti ja Leedu puhul tõi ta välja, et nende harjutusväljad saavad olema Nursipalust kolm korda suuremad.